Актер не видит в позиции коллеги ничего предосудительного

Возвращение российского актера Алексея Серебрякова из Канады, где он прожил несколько дней, в родную гавань вызвало большой ажиотаж в творческой среде. Многие раскритиковали знаменитость за противоречивые заявления, кто-то весьма негативно отозвался о мигрировавшем артисте. Ситуацию с Серебряковым решил прояснить и заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.

Артист признался, что Серебряков ему импонирует как актер. А в возвращении коллеги домой нет ничего странного – каждый волен жить там, где заблагорассудится. Главным критерием для Серебрякова остается его работоспособность и уровень актерской игры.

"Он безумно талантливый", – заявил Садальский в интервью РИА ФАН.

Звезда "Левиафана" однажды сообщил, что решил эмигрировать из России для своих детей – чтобы они смогли получить на Западе достойное образование. Слова Серебрякова были жестко встречены – к примеру, писатель Владимир Лорченков, проживающий в Канаде, заявил, что Серебряков сам вернулся домой из-за незнания английского языка.

Для Садальского же не имеет значения географическое нахождение артиста. Станислав признается, что не видит разницы между местом проживания и страной, в которую человек захотел вернуться.

"Он волен жить, где ему угодно", – обозначил свою позицию Садальский.

Ранее Мария Шукшина заявила, комментируя возвращение Серебрякова, что ее коллега поддался слабости, однако остался русским человеком до самых "кончиков ногтей". Знаменитость считает, что душевные муки за родную страну и послужили когда-то его причиной отъезда в Канаду. При этом Шукшина сообщила, что не собирается осуждать своего давнего коллегу.