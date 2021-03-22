Подросток растет настоящей моделью

Алексей Панин на своей странице в "Инстаграм" выложил свежую фотографию с дочкой Анной. Кадр вызвал волну положительных комментариев от подписчиков. Юную девушку осыпали различными комплиментами.

На снимке актер с 13-летней наследницей идут по одной из улиц Аликанте, что находится в Испании. Фанаты были очарованы юной девушкой.

"Невероятно обаятельная девочка", "Какая же Аня красавица", "Невероятная девочка!", "Ксерокопия Панина", "Дочь крутая", – прокомментировали фото фанаты.

Анна появилась на свет от отношений Панина с актрисой Юлией Юдинцевой. Пара расставалась со скандалом и борьбой за дочь. Актер обвинял экс-возлюбленную в злоупотреблении алкоголем. Девушка практически не контактирует с матерью. Недавно подросток заявила, что самостоятельно приняла решение порвать все связи с родительницей. Добавив, что зла на нее она держит, однако желания налаживать контакт не имеет. По ее словам, Юдинцева делает все, чтобы этого желания и не появилось. Откровения Анны публиковал на своей странице в "Инстаграм" Андрей Разин.

Ранее актер заявил, что не собирается возвращаться в Россию и всеми силами пытается обустроиться в Испании. Стало известно, что Панин уже имеет вид на жительство, но гражданство актеру выдавать не спешат. Также и его дочь получила карточку "резидента", что фактически является подтверждением полученного вида на жительство в Испании. Этим событием Панин тоже похвастался в своем блоге.