"Обаятельная девочка": Панин показал подросшую дочку

"Обаятельная девочка": Панин показал подросшую дочку
Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Подросток растет настоящей моделью

Алексей Панин на своей странице в "Инстаграм" выложил свежую фотографию с дочкой Анной. Кадр вызвал волну положительных комментариев от подписчиков. Юную девушку осыпали различными комплиментами.

На снимке актер с 13-летней наследницей идут по одной из улиц Аликанте, что находится в Испании. Фанаты были очарованы юной девушкой. 

"Невероятно обаятельная девочка", "Какая же Аня красавица", "Невероятная девочка!", "Ксерокопия Панина", "Дочь крутая", – прокомментировали фото фанаты. 

Анна появилась на свет от отношений Панина с актрисой Юлией Юдинцевой. Пара расставалась со скандалом и борьбой за дочь. Актер обвинял экс-возлюбленную в злоупотреблении алкоголем. Девушка практически не контактирует с матерью. Недавно подросток заявила, что самостоятельно приняла решение порвать все связи с родительницей. Добавив, что зла на нее она держит, однако желания налаживать контакт не имеет. По ее словам, Юдинцева делает все, чтобы этого желания и не появилось. Откровения Анны публиковал на своей странице в "Инстаграм" Андрей Разин. 

Ранее актер заявил, что не собирается возвращаться в Россию и всеми силами пытается обустроиться в Испании. Стало известно, что Панин уже имеет вид на жительство, но гражданство актеру выдавать не спешат. Также и его дочь получила карточку "резидента", что фактически является подтверждением полученного вида на жительство в Испании. Этим событием Панин тоже похвастался в своем блоге.

Данил СИДОРЕНКО

Ответить:

новости партнеров

Раздражение Европы возросло до предела из-за санкций США по "Северному потоку - 2"

В Париже выступили за коллективные действия против Белого дома

Рухнут ли в России цены на жилье

В 2020 году стоимость недвижимости в России росла по нескольким причинам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей