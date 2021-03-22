Врач оценил последствия многочисленных операций Алентовой

Врач оценил последствия многочисленных операций Алентовой
Вера Алентова. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
По мнению специалиста, артистка страдает из-за чрезмерной пластики

Веру Алентову называют одной из тех актрис, внешность которых испортили хирургические вмешательства. Пластический хирург Иван Володченков высказался о последствиях пластики для звезды кинокартины "Москва слезам не верит".

Специалист считает, что несколько раз Вера Валентиновна прибегала к эндоскопии и прямой подтяжке лба. Глядя на свежие фотографии Алентовой, Володченков пришел к выводу, что артистка столкнулась с асимметрией глаз.

"Справа зрачок у Алентовой практически полностью лежит на нижней ресничной линии, при этом слева картина совершенно другая", – рассказал пластический хирург.

По мнению Ивана, причина кроется в следующем: из-за многочисленных операций мягкие ткани знаменитости заросли фиброзом. Именно это привело к снижению подвижности лицевых мышц, передает "Собеседник".

Также специалист полагает, что Алентова около пяти раз делала нижнюю блефаропластику. Это значит, что актриса избавлялась от жировых мешков под глазами.

Хирург добавил – помимо всего прочего, Вера Валентиновна, видимо, улучшала нос.

"На нескольких фотографиях Веры Алентовой, сделанных в 90-х годах, видно, что у нее левая ноздря шире по основанию, чем правая", – заявил Володченков.

Не обошлось и без пластики губ. Из-за неудачной операции на лице актрисы остались рубцы, которые видны невооруженным глазом.

Врач нашел еще две области, над которыми трудились пластические хирурги: омоложение лица и увеличение зоны подбородка. 

О том, каких еще звезд изуродовала пластика – в материале от "Утро.ру". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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