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Веру Алентову называют одной из тех актрис, внешность которых испортили хирургические вмешательства. Пластический хирург Иван Володченков высказался о последствиях пластики для звезды кинокартины "Москва слезам не верит".
Специалист считает, что несколько раз Вера Валентиновна прибегала к эндоскопии и прямой подтяжке лба. Глядя на свежие фотографии Алентовой, Володченков пришел к выводу, что артистка столкнулась с асимметрией глаз.
"Справа зрачок у Алентовой практически полностью лежит на нижней ресничной линии, при этом слева картина совершенно другая", – рассказал пластический хирург.
По мнению Ивана, причина кроется в следующем: из-за многочисленных операций мягкие ткани знаменитости заросли фиброзом. Именно это привело к снижению подвижности лицевых мышц, передает "Собеседник".
Также специалист полагает, что Алентова около пяти раз делала нижнюю блефаропластику. Это значит, что актриса избавлялась от жировых мешков под глазами.
Хирург добавил – помимо всего прочего, Вера Валентиновна, видимо, улучшала нос.
"На нескольких фотографиях Веры Алентовой, сделанных в 90-х годах, видно, что у нее левая ноздря шире по основанию, чем правая", – заявил Володченков.
Не обошлось и без пластики губ. Из-за неудачной операции на лице актрисы остались рубцы, которые видны невооруженным глазом.
Врач нашел еще две области, над которыми трудились пластические хирурги: омоложение лица и увеличение зоны подбородка.
О том, каких еще звезд изуродовала пластика – в материале от "Утро.ру".
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