После кончины наследника актер исполнил одно из его желаний

14 марта 2005 года в семье Игоря Ливанова случилось несчастье. Скончался сын Андрей, рожденный в браке актера и Ирины Безруковой. Тогда вокруг трагедии ходило множество слухов. В эфире передачи "Когда все дома" артист вспомнил, из-за чего на самом деле умер его наследник.

По словам Ливанова, в тот день он почувствовал, что с сыном случилась беда. Игорь Евгеньевич попытался дозвониться до Андрея, но тот не брал трубку. На работе 25-летний молодой человек тоже не появился.

В квартиру, где жил наследник Ливанова, вызвали сотрудников МЧС. Когда они взломали дверь, то обнаружили на полу бездыханное тело парня. Специалисты выяснили, что смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.

Тогда в жилище Андрея нашли несколько дипломов по саентологии (Церковь этого движения запрещена в РФ – прим. ред.). Об этом увлечении наследника звезда сериала "Диверсант" ничего не знал. Молодой человек был уверен, что отец не разделит его интересов.

Также артист вспомнил, что Андрей обожал озера. Парень мечтал однажды посетить Карелию, но этому не дано было сбыться. Тогда Игорь Евгеньевич решил исполнить его желание посмертно. После кремации актер поехал в республику, где развеял прах сына над одним из озер.

Напомним, матерью молодого человека является нынешняя супруга Сергея Безрукова. В 2000 году Игорь и Ирина развелись, поскольку женщина захотела уйти к главному герою сериала "Бригада".

Ранее стало известно о том, что покойный сын Ирины Безруковой называл мамой новую жену отца Ольгу.