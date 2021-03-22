Актриса долгое время обеспечивала супруга, который воспринимал это как должное

Звезда "Реальных пацанов" Марина Федункив стала новой гостьей передачи "ДНК-шоу". В беседе с Лолитой Милявской артистка рассказала о том, как она много лет тянула на своих плечах бывшего супруга.

Федункив призналась, что в прошлом за ней ухаживали многие достойные молодые люди. Однако импульсивной актрисе не хотелось видеть рядом с собой мальчика-паиньку. Марину всегда тянуло к тем парням, которые имели плохую репутацию.

В конечном итоге актриса сошлась с одним из таких мужчин. Возлюбленные прожили в гражданском браке около тринадцати лет. Тогда-то знаменитость и разочаровалась в отношениях, ведь ее мечты о бунтаре абсолютно не соответствовали реальности. Федункив приходилось самой обеспечивать семью.

"Я тринадцать лет терпела и даже потом ему помогала. Только в прошлом году закончила. А он принимал это как должное", – разоткровенничалась артистка.

Марина добавила, что избранник часто вел себя так, будто она была обязана делиться с ним своими финансами, при этом не получая ничего взамен.

Когда знаменитость не посылала супругу денег, тот мог запросто заявить, что ему на карту ничего не приходит. Когда терпению артистки пришел конец, она попросту заблокировала бывшего избранника.

Ранее стало известно о том, что однажды Федункив пришлось скрываться от бандитов. Знаменитость спаслась бегством после своей неудачной шутки.