На ТВ прояснили дальнейшую судьбу Урганта на шоу после новости о болезни

На ТВ прояснили дальнейшую судьбу Урганта на шоу после новости о болезни
Иван Ургант. Кадр youtube.com
Телеканалу придется внести корректировки в работу

Сегодня в сфере шоу-бизнеса появились тревожные новости. Известный шоумен и любимец миллионов Иван Ургант подхватил пресловутую коронавирусную инфекцию. Тут же зрителей популярной телепередачи "Вечерний Ургант" взволновал вопрос, что же будет с программой. Как стало известно журналистам, россияне могут не переживать – Ургант останется в эфире, правда продолжит работу в дистанционном формате.

Печальными известиями о заболевании поделился сам шоумен. Утром 22 марта на своей странице в "Твиттер" Ургант лаконично объявил о заражении инфекцией. Иван решил скрыть подробности течения заболевания. В короткой публикации не указано, как знаменитость себя чувствует и насколько тяжело переносит COVID-19.

Однако в прессе пишут, что состояние Урганта более чем удовлетворительное. Артист даже готов продолжить работу на любимой телепередаче россиян. Правда, некоторые корректировки в работу телеканала все же придется внести. Как сообщили в пресс-центре "Первого канала", ведущий будет выходить в эфир в удаленном формате. Такой информацией поделились журналисты "Подъема".

Таким образом, "Вечерний Ургант" будет транслироваться на первой кнопке в стандартное время и в обычном режиме.

Напомним, недавно в прессе активно муссировали скандальную новость о падчерице Ивана Урганта Эрике. В начале года поползли слухи, что у звездной наследницы серьезные проблемы в финансовом плане.

Ольга ФЕДОРОВА

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