Автор вопроса выиграла семьдесят тысяч рублей

Знаменитая передача "Что? Где? Когда?" славится оригинальными вопросами. В этот раз не только гости студии, но и сами знатоки были озадачены новой загадкой. В итоге никто не угадал правильный ответ.

На "Первом канале" стартовала весенняя серия игр интеллектуального шоу. В числе знатоков выступили Михаил Новоселов и Анастасия Шутова. Также появилась новая команда в лице Елизаветы Овдеенко, которая первый раз была назначена капитаном. Не обошлось и без новичков клуба – Михаила Савченко, Дениса Элькиса и Вадима Яковлева.

Необычный вопрос поступил от копирайтера из Калининграда Жанны Бойченко.

"Они всегда рады видеть усы или бороду, но особенно спину и затылок. О людях какой профессии идет речь?" – обратилась к знатокам девушка.

После длительного обсуждения команда ответила, что речь идет об акушерах. Игроки подумали, что представители данной профессии "рады видеть бороду или усы", когда на родах присутствует отец. Но главное счастье для них – видеть спину или затылок появившегося на свет младенца.



Тем не менее, этот, казалось бы, вполне логичный ответ оказался неверным. Озадачены были не только участники игры, но и гости студии. Сидевшие в зале высказали предположение, что имеются ввиду китобои.

Услышав правильный ответ, все были поражены.

Жанна Бойченко, радуясь своей победе, раскрыла разгадку: речь шла об актерах дублежа, поскольку за усами и бородой часто прячутся губы, а затылок и спина и вовсе полностью закрывают лицо.

Недавно "Первый канал" прояснил дальнейшую судьбу телепередачи "Вечерний Ургант" после новости о болезни ведущего. Зрителей успокоили – программа останется в эфире, а сам Ургант продолжит работу в дистанционном формате.

