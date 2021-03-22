Дочь Ефремова выдала подробности первого интима с мужчиной

Дочь Ефремова выдала подробности первого интима с мужчиной
Михаил Ефремов. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Девушка уверяет, что ее ухажер нанес ей психологическую травму

После смертельной аварии, виновником которой стал Михаил Ефремов, внимание прессы было приковано к дочери актера – Анне Марии. Девушка, поведение которое называли не совсем обычным, тщательно избегала общения с журналистами. Однако в этот раз наследница артиста решила приоткрыть завесу тайны и раскрыть некоторые подробности своей личной жизни. В частности, о травмировавшем ее сексуальном опыте. 

Тогда Анне Марии было всего 15 лет. Ее избранник был почти вдвое старше ее – мужчине было 27 лет. Познакомились они в Интернете на специальной платформе. Сейчас дочь Ефремова жалеет, что открылась и доверилась взрослому мужчине, потому что психологическая травма до сих пор дает о себе знать. 

К слову, родители Анны Марии были слишком заняты собой, поэтому почти никак не отреагировали на рассказ дочери-подростка о "тесной дружбе" с 27-летним мужчиной. Изначально об этом знала только гувернантка наследницы Ефремова. Она была не против таких отношений, потому что избранник показался ей порядочным. 

Однако после женщина рассказала родителям Анны Марии о романе дочери, но Ефремов и Ксения Качалина были слишком заняты своими делами, поэтому не обратили на это почти никакого внимания. 

В эфире шоу "Звезды сошлись" девушка рассказала, что об интимных отношениях она узнала уже в 10 лет. Она начала самостоятельно изучать этот вопрос. 

Дочь Ефремова также призналась, что посе попадания звездного отца в тюрьму финансовую поддержку ей оказывает Рената Литвинова. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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