По мнению подруги, у яхтсмена могли возникнуть проблемы с головой из-за алкоголя

Страсти вокруг смерти певицы Валентины Легкоступовой не перестают утихать. Родственники покойной подозревают ее мужа, Юрия Фирсова, который претендует на наследство звезды. Версии случившегося стороны конфликта преподносят по-разному.

На этот раз подруга Легкоступовой, Елена Перелыгина, дала интервью изданию Teleprogramma.pro. В нем она рассказала, как и почему покойная могла стать зависимой от своего возлюбленного, и почему ее бывший муж периодически меняет свои показания.

По словам Перелыгиной, Легкоступова полностью растворилась в отношениях с Фирсовым, который пользовался ее наивностью. Он отгородил ее от окружения и "постепенно порабощал".

"Валентина разделила с ним все, в том числе и эту пагубную привычку", – добавила она.



На вопрос, почему Фирсов постоянно путается в показаниях, Перелыгина предполагает, что это может быть целенаправленное запутывание, а может быть и влияние алкоголя. Она считает, что яхтсмен может и не помнить многие вещи, а что-то может специально подстраивать под ситуацию, чтобы выйти сухим из воды.

В любом случае, подруга винит Фирсова в алкогольной зависимости Легкоступовой. Несмотря на то, что у покойной было неусвоение алкоголя, то есть, ей вообще нельзя было пить, бывшего мужа это не особо волновало, значит, возможно, он преследовал свои цели, считает девушка.

Перелыгина рассказывает, что дети певицы, Анна и Матвей, до сих пор не могут оправиться от горя, они очень тяжело переживают данную ситуацию. Они жаждут узнать, что же на самом деле случилось с мамой. Дети пытались вытащить ее из этого ужаса, но Фирсов отсекал любые возможности.

Когда подруга певицы насторожилась и высказалась против Фирсова, она резко сократила общение со всеми, так как была ослеплена своей любовью.



Далее Перелыгина порассуждала, нужно ли детям покойной знать правду. В любом случае, знание даст им ясность, кто же виноват в смерти близкого человека, станет легче. Кроме того, это важно для памяти их мамы, поэтому нужно разобраться, причастен ли бывший муж к уходу певицы из жизни.

Подруга покойной также рассказала, что Легкоступова сначала постоянно ей снилась. Раньше она все время во снях страдала, просила помощи, когда еще не решился вопрос с прахом. Сейчас она приходит реже, и более умиротворенная.

Напомним, что недавно дочь Легкоступовой Анетта Бриль обвинила Фирсова во лжи и заявила, что он причастен к смерти мамы.