Украинцы будут "судить" российских артистов за Крым: озвучены имена

Григорий Лепс. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com Олег Газманов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дмитрий Харатьян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com Пелагея. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look /www.globallookpress.com Александр Буйнов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В черный список попали Газманов, Лепс и другие артисты

Власти Незалежной никак не угомонятся и предпринимают одну за одной попытки насолить России и ее жителям. Так, 22 марта стало известно, что украинская прокуратура завела уголовные дела на ряд российских артистов.

Наши звезды попали под опалу из-за того, что "позволили себе" выступить на концерте, который был посвящен открытию Крымского моста. Теперь Незалежная планирует судить 23 российских артистов.

Дмитрий Харатьян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com

Среди новоиспеченных "преступников" оказались многие популярные певцы и актеры. Так, в черный список попали Григорий Лепс, Олег Газманов, Дмитрий Харатьян, Пелагея, Александр Буйнов, Валерия и другие знаменитости.

Пелагея. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look /www.globallookpress.com

О таком решении рассказали в пресс-центре так называемой "прокуратуры Крыма и Севастополя". Данное "ведомство" некогда придумали в Незалежной и включили в состав Генпрокуратуры Украины.

Александр Буйнов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

"Судить" российских артистов будут за якобы незаконное посещение находящегося под "оккупацией" полуострова. Также знаменитостям вменяют в вину выступление на взбесившем украинцев концерте по случаю завершения возведения "незаконно" установленного Крымского моста, передает издание "Страна.ua".

 Олег Газманов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com 

Каким образом будет проводиться суд над исполнителями таких хитов как "Рюмка водки", "Мои ясные дни", "Офицеры", "Падают листья" и других, не уточняется.

Григорий Лепс. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

Впрочем, странные заявления со стороны Украины уже не новость. Недавно Киев собрался "вернуть" украинцам право владеть землей в Крыму. Теперь в Незалежной всерьез обсуждают это бестолковое заявление.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость164214
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скотоферма окраинная все ще булькает :))
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