В черный список попали Газманов, Лепс и другие артисты

Власти Незалежной никак не угомонятся и предпринимают одну за одной попытки насолить России и ее жителям. Так, 22 марта стало известно, что украинская прокуратура завела уголовные дела на ряд российских артистов.

Наши звезды попали под опалу из-за того, что "позволили себе" выступить на концерте, который был посвящен открытию Крымского моста. Теперь Незалежная планирует судить 23 российских артистов.



Среди новоиспеченных "преступников" оказались многие популярные певцы и актеры. Так, в черный список попали Григорий Лепс, Олег Газманов, Дмитрий Харатьян, Пелагея, Александр Буйнов, Валерия и другие знаменитости.

О таком решении рассказали в пресс-центре так называемой "прокуратуры Крыма и Севастополя". Данное "ведомство" некогда придумали в Незалежной и включили в состав Генпрокуратуры Украины.

"Судить" российских артистов будут за якобы незаконное посещение находящегося под "оккупацией" полуострова. Также знаменитостям вменяют в вину выступление на взбесившем украинцев концерте по случаю завершения возведения "незаконно" установленного Крымского моста, передает издание "Страна.ua".





Каким образом будет проводиться суд над исполнителями таких хитов как "Рюмка водки", "Мои ясные дни", "Офицеры", "Падают листья" и других, не уточняется.

Впрочем, странные заявления со стороны Украины уже не новость. Недавно Киев собрался "вернуть" украинцам право владеть землей в Крыму. Теперь в Незалежной всерьез обсуждают это бестолковое заявление.