Телеведущая подумывает сделать с актером интервью

Возвращение Алексея Серебрякова в Россию наделало много шума. Звезде "Левиафана" тут же припомнили резкие высказывания о Родине, которые он сделал в ходе скандального интервью Юрию Дудю. Однако нашлись и те, кто поддержал актера. Например, Ксения Собчак, которая не стала скрывать, что с удовольствием взяла бы у Серебрякова интервью.

Беседуя с журналистами, телеведущая отметила, что знает о той критике, которая обрушилась на актера, после его возвращения в Москву.

"Он ведь давно столкнулся с хейтом, когда сказал что-то такое, с чем я абсолютно согласна",

– добавила Собчак в разговоре с "Комсомольской правдой".



Ранее Серебрякова поддержал и актер Станислав Садальский. Артист подчеркнул, что вернувшийся на Родину коллега импонирует ему как актер. По мнению Садальского, любой артист волен жить там, где ему захочется.

Подобного мнения придерживается и Мария Шукшина. Звезда считает, что артист просто поддался слабости, поэтому на время покинул Россию, не переставая при этом быть русским человеком "до кончиков ногтей". Шукшина не стала обсуждать Серебрякова, подчеркнув, что артист переехал в Канаду из-за тяжелых душевных мук за свою родную страну.

Оскандалившемуся актеру, кстати, уже поступило множество предложений о работе. Журналисты выяснили, что график Алексея уже расписан на месяцы вперед. В скором времени на большие экраны выйдет множество фильмов с его участием, поэтому не исключено, что в скором времени артист станет чуть ли не самым востребованным актером России.