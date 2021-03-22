Дочь звезды советского и российского кинематографа снимается в фильмах и воспитывает двух детей

Александра – практически полная копия своей знаменитой мамы Анны Самохиной. Дочь звезды советского и российского кинематографа ведет собственную страницу в соцсетях, где делится кадрыми из своей жизни. Красота, утонченность и изысканность, которые были присущи звезде фильма "Узник замка Иф", определенно передались ее единственной наследнице.

Кроме внешности, Александра Самохина, решила повторить путь матери и тоже стала актрисой. Уже в 6 лет девочка впервые появилась в кинокартине "Дон Сезар де Базан", где главную роль сыграла ее мама. С этого начался ее профессиональный путь.

Тем не менее, несмотря на довольно успешную карьеру, она вскоре поняла, что роль матери и хранительницы домашнего очага ей больше по душе. С 2011 года девушка счастлива в браке, у нее двое детей – дочь Ева и еще совсем малыш сын Иван.

Причина скоропостижной смерти всегда яркой и красивой Анны Самохиной в 2010 году шокировала всех вокруг. Она умерла в возрасте 47 лет от онкологии желудка в 4-й стадии. Врачи долго оберегали актрису от новости о смертельном диагнозе. А когда сообщили, она очень достойно и стойко перенесла приговор. Анна Владленовна до последнего верила, что сможет побороть эту ужасную болезнь, но не смогла.

Личную жизнь успешной актрисы трудно было назвать счастливой – разводы, романы, которые оказывались интрижками, все большее разочарование в мужчинах. Даже поговаривали, что виной ее болезни стало "проклятие завистниц", которые не могли смириться с ее популярностью среди мужчин.