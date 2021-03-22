Телеведущий припомнил звезде ее близкое родство к крупным уральским предпринимателем

Скандальные высказывания Александры Бортич в адрес России вызвали настоящий ажиотаж в Сети. Некоторые пользователи даже посоветовали актрисе покинуть страну. Телеведущий Владимир Соловьев также не смог пройти мимо и дал звезде "Полицейского с Рублевки" пару советов.

Журналист обратился к артистке в эфире своего ютубе-шоу "Соловьев LIVE". Он сказал, что Александра может продолжать открыто выражать свою гражданскую позицию и не бояться, что из-за этого ее перестанут снимать.

Телеведущий подчеркнул, что так как Бортич живет в России, а не в Америке, за ее инакомыслие не последует никаких штрафных санкций.

"Вы же не в Америке, Сашенька. За политические взгляды вас не лишат работы. Вы можете и дальше радостно гадить на Россию",

– отметил Соловьев.

Он также напомнил Бортич, что она замужем за Евгением Савельевым, который некогда работал в администрации президента и выразил сомнение, что эту должность он получил самостоятельно, а не без помощи отца – уральского бизнесмена Валерия Савельева.

Соловьев иронично подчеркнул, что избранник актрисы – просто талантливый парень, который сначала работал в администрации главы РФ, а потом "все осознал".

Также телеведущий отметил, что Бортич, которая, если верить слухам, зарабатывает около 200 тысяч за один съемочный день, после участия в незаконных акциях протеста возвращается в "сытое и уютное" болото, которое надежно защищено не только денежным, но и административным ресурсом.

Ранее ведущий "Места встречи" Андрей Норкин резко высказался в адрес актрисы. Журналист напомнил звезде, которая активно призывала россиян выходить на несанкционированные митинги и рассуждала на тему "страшной жизни" в России, кто платит ей деньги за съемки в кино.