"Можете и дальше гадить": Соловьев оценил будущее Бортич в России

"Можете и дальше гадить": Соловьев оценил будущее Бортич в России
Владимир Соловьев. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Телеведущий припомнил звезде ее близкое родство к крупным уральским предпринимателем

Скандальные высказывания Александры Бортич в адрес России вызвали настоящий ажиотаж в Сети. Некоторые пользователи даже посоветовали актрисе покинуть страну. Телеведущий Владимир Соловьев также не смог пройти мимо и дал звезде "Полицейского с Рублевки" пару советов. 

Журналист обратился к артистке в эфире своего ютубе-шоу "Соловьев LIVE". Он сказал, что Александра может продолжать открыто выражать свою гражданскую позицию и не бояться, что из-за этого ее перестанут снимать. 

Телеведущий подчеркнул, что так как Бортич живет в России, а не в Америке, за ее инакомыслие не последует никаких штрафных санкций. 

"Вы же не в Америке, Сашенька. За политические взгляды вас не лишат работы. Вы можете и дальше радостно гадить на Россию", 

– отметил Соловьев. 

Он также напомнил Бортич, что она замужем за Евгением Савельевым, который некогда работал в администрации президента и выразил сомнение, что эту должность он получил самостоятельно, а не без помощи отца – уральского бизнесмена Валерия Савельева. 

Соловьев иронично подчеркнул, что избранник актрисы – просто талантливый парень, который сначала работал в администрации главы РФ, а потом "все осознал". 

Также телеведущий отметил, что Бортич, которая, если верить слухам, зарабатывает около 200 тысяч за один съемочный день, после участия в незаконных акциях протеста возвращается в "сытое и уютное" болото, которое надежно защищено не только денежным, но и административным ресурсом. 

Ранее ведущий "Места встречи" Андрей Норкин резко высказался в адрес актрисы. Журналист напомнил звезде, которая активно призывала россиян выходить на несанкционированные митинги и рассуждала на тему "страшной жизни" в России, кто платит ей деньги за съемки в кино. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость .
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А Соловьев где живет ?
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