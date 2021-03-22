Шоумен на себе испытал, что такое глубокая депрессия

Имя Прохора Шаляпина больше ассоциируется со скандальными телепередачами и различными проектами, чем с музыкой и творчеством. Последнее интервью артиста не стало исключением. Психолог певца решила не стесняться и выдала сокровенные переживания своего пациента.



Оказалось, у артиста были серьезные проблемы в сфере любовных утех. По словам его психотерапевта Светланы Прель, только благодаря ее усилиям артисту удалось выкарабкаться из тяжелого состояния.

"Сексуальная беспомощность, депрессивное состояние, но я его вывела", – передает откровения специалиста "Пятый канал".

Сам же Шаляпин утверждает, что в его жизни все прекрасно. Полтора года назад в прессе активно обсуждали его романтические отношения с канадской богачкой Татьяной Дэвис. Прохор уверяет, что до сих пор крутит роман с возлюбленной, правда на расстоянии.

В этом парочке помогают достижения высоких технологий. Они часто созваниваются по видеосвязи и признаются друг другу в любви. Впрочем, любвеобильный Шаляпин также не прочь провести время с другими женщинами. Певец объявил, что положительно относится к изменам, так как благодаря интрижкам на стороне "можно снять стресс".

В целом артист доволен своей жизнью и сейчас разрабатывает план по убеждению иностранной возлюбленной переехать в Россию. К сожалению, жизнь в Канаде артисту не понравилась. По его словам, там все лицемеры, которые пишут друг на друга доносы, улыбаясь при этом в лицо.

К слову, недавно Прохора заподозрили в романе с внучкой Людмилы Гурченко. Впрочем, сама Елена Королева объявила, что только дружит с певцом.