Цыганова рассказала о домогательствах Кобзона

Цыганова рассказала о домогательствах Кобзона
Вика Цыганова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица уверяет, что артист не принял отказа

Российская исполнительница Вика Цыганова вновь вспомнила историю о сексуальном домогательстве артиста Иосифа Кобзона.

Подробности случившегося инцидента она рассказала в эфире программы "Секрет на миллион".  

Как рассказывает сама певица, они часто ездили вместе на гастроли с Кобзоном, и она замечала симпатию с его стороны. Но в одной из таких поездок ее коллега начал вести себя неподобающе. Пока Цыганова собиралась спать, неожиданно постучали в стену ее номера. Когда она пошла узнать, в чем дело, ее встретил, как легко догадаться, Кобзон, причем в одном полотенце. Далее он позвал певицу выпить чай. Шокированная Цыганова отказалась, сославшись на ревнивого мужа. 

"Вы – мужчина порядочный, я тоже, давайте останемся живы и здоровы, а то меня ждет участь Дездемоны", – отшутилась она.

Отказ явно не обрадовал Иосифа Давидовича. Он разозлился и затаил большую обиду на певицу.

"Я 20 лет не появлялась на телеэкранах, вот и все", – объясняет она.

Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года, когда ему было 80 лет. Причиной послужила четвертая стадия рака, с которым он усердно пытался бороться на протяжении 15 лет. 

Напомним, что недавно Цыганова написала завещание после приступа смертельной болезни, которая впервые проявилась у нее 13 лет назад. 

Анна АГАБАБОВА

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