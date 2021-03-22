Казьмина поведала ужасающие подробности расставания с футболистом

Вокруг Андрея Аршавина, который у многих ассоциируется с отцом-кукушкой, вспыхнул очередной скандал. На этот раз бывшая супруга спортсмена Алиса Казьмина откровенно рассказала обо всем, с чем ей пришлось столкнуться, будучи женой знаменитости.



Влюбленные были женаты всего три года. Теперь журналистка проклинает тот день, когда познакомился с футболистом. Сейчас Алиса находится на грани жизни и смерти из-за тяжелого заболевания. Однако это не мешает семейству Аршавина продолжать издеваться над "бывшими родственниками". Казьмину с маленькой дочерью от Аршавина Есенией выселяют из дома. Причем делает это мать Андрея – родная бабушка девочки.

Разбитая недугом и отношением бывшего возлюбленного женщина дала интервью Андрею Малахову и его "Прямому эфиру" прямо из больничной палаты. Несчастная Алиса не стесняется в выражениях и от всей души костерит бывшего мужа.

"Он психопат! (...) Это нелюдь и погань", – делится личными переживаниями Казьмина.

При этом весьма обеспеченный футболист не задумывается даже о судьбе собственной наследницы. Алисе пришлось выбивать из Андрея алименты через суд. Несколько лет назад тем же занималась Юлия Барановская, которая родила спортсмену троих наследников.

Кроме того, по словам старшего сына журналистки, Андрей даже ее деньги прикарманил. Алексей рассказал, что футболист явился в петербургский банк и забрал из ячейки совместно накопленные средства.

Напомним, Алиса Казьмина страдает от аутоиммунного заболевания и других недугов. 16 марта стало известно, что женщину госпитализировали из-за заражения COVID-19.