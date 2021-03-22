Специалисты пока не могут поставить звезде диагноз

С начала этого года Леру Кудрявцеву преследуют проблемы со здоровьем. Только телеведущая оправилась после тяжелой травмы, как случилась новая напасть. Сейчас знаменитость находится в реанимации.



Кудрявцева опубликовала тревожные кадры прямо из реанимационной палаты. Артистка призналась, что резко ухудшившееся состояние сильно перепугало ее. Добавляет беспокойства то, что специалисты пока не могут определить, по какой причине Лере стало дурно.

В разделе "Истории" на своей странице в "Инстаграм" знаменитость рассказала, что отправилась в больницу прямиком со съемок. Кудрявцевой стало настолько плохо, что пришлось вызывать скорую помощь.

На опубликованных кадрах актриса лежит на больничной койке. Вокруг нее работает медицинская аппаратура.

Кудрявцева попала в реанимацию при полном макияже. Медицинские специалисты забрали артистку в больницу в разгар съемочного процесса. Обычно знаменитость держит своих поклонников в курсе всех перипетий в личной жизни. Видимо, когда появится какая-то конкретика по поводу ее состояния, она расскажет об этом в социальной сети.

Напомним, в начале года Кудрявцева получила перелом крестца. Тогда артистке прописали строгий постельный режим. Телеведущая передвигалась по дому при помощи трости. Печальное происшествие случилось дома – звезда решила забраться на чердак по выдвижной лестнице, но в какой-то момент конструкция сломалась.