Продюсер заявил, что его супруга продолжит ездить в Крым, несмотря ни на что

Прошло уже почти 3 года после открытия Крымского моста, тем не менее, власти Украины только недавно приняли решение наказать российских исполнителей, которые давали концерты на полуострове.

В мае 2018 года в городе Керчь прошел пышный концерт по случаю запуска первых автомобилей по мосту. Тогда были приглашены исполнители из России, в числе которых были Дима Билан, Григорий Лепс, Валерия и другие.

Именно эти знаменитости были занесены в недавно раскрытый черный список, состоящий из 23 фамилий. Против звезд российской эстрады было возбуждено уголовное дело за незаконное посещение находящегося под "оккупацией" полуострова. Наказание по этой статье довольно суровое: лишение свободы от трех до пяти лет.

Такие новости повергли в шок мужа и по совместительству продюсера певицы Валерии – Иосифа Пригожина.

В беседе с "Комсомольской правдой", недовольный ситуацией Пригожин высказался, что очень странно, что дело возбуждают спустя аж три года. Но еще больше его возмущают сами претензии к артистам, что они должны были посетить Крым через Украину, ведь это невозможно сделать, поскольку в Украине они запрещены.

"Это преступление украинской власти против человечества, это фашизм! Но придет время, и эту власть также осудят", – добавляет Пригожин.

Но самым большим разочарованием для мужа Валерии стал сам президент Украины Владимир Зеленский. Когда он только пришел к власти, российские артисты были очень рады, что наконец-то появился "свой" человек. Он ведь сам был актером и снимался с российскими звездами, еще и в КВН участвовал. Многие знаменитости с ним лично знакомы и поддерживали связь вплоть до того, как он стал президентом.



"Очень жаль, что он так и не стал президентом: актеришко, местечковая марионетка!" – с обидой заявляет Пригожин.

Продюсер Валерии также уверенно высказался, что певица продолжит ездить в Крым, несмотря ни на что. По его мнению, смешивать музыку с политикой, ведь артисты стараются и выступают исключительно для народа.

Напоминаем, совсем недавно были озвучены имена знаменитостей, которых украинские власти будут "судить" за выступление в честь Крымского моста.



