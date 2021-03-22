"Актеришко": Пригожина разочаровал поступок Зеленского

"Актеришко": Пригожина разочаровал поступок Зеленского
Иосиф Пригожин. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Продюсер заявил, что его супруга продолжит ездить в Крым, несмотря ни на что

Прошло уже почти 3 года после открытия Крымского моста, тем не менее, власти Украины только недавно приняли решение наказать российских исполнителей, которые давали концерты на полуострове.  

В мае 2018 года в городе Керчь прошел пышный концерт по случаю запуска первых автомобилей по мосту. Тогда были приглашены исполнители из России, в числе которых были Дима Билан, Григорий Лепс, Валерия и другие.

Именно эти знаменитости были занесены в недавно раскрытый черный список, состоящий из 23 фамилий. Против звезд российской эстрады было возбуждено уголовное дело за незаконное посещение находящегося под "оккупацией" полуострова. Наказание по этой статье довольно суровое: лишение свободы от трех до пяти лет.

Такие новости повергли в шок мужа и по совместительству продюсера певицы Валерии – Иосифа Пригожина.

В беседе с "Комсомольской правдой", недовольный ситуацией Пригожин высказался, что очень странно, что дело возбуждают спустя аж три года. Но еще больше его возмущают сами претензии к артистам, что они должны были посетить Крым через Украину, ведь это невозможно сделать, поскольку в Украине они запрещены. 

"Это преступление украинской власти против человечества, это фашизм! Но придет время, и эту власть также осудят", – добавляет Пригожин. 

Но самым большим разочарованием для мужа Валерии стал сам президент Украины Владимир Зеленский. Когда он только пришел к власти, российские артисты были очень рады, что наконец-то появился "свой" человек. Он ведь сам был актером и снимался с российскими звездами, еще и в КВН участвовал. Многие знаменитости с ним лично знакомы и поддерживали связь вплоть до того, как он стал президентом.  

"Очень жаль, что он так и не стал президентом: актеришко, местечковая марионетка!" – с обидой заявляет Пригожин. 

Продюсер Валерии также уверенно высказался, что певица продолжит ездить в Крым, несмотря ни на что. По его мнению, смешивать музыку с политикой, ведь артисты стараются и выступают исключительно для народа. 

Напоминаем, совсем недавно были озвучены имена знаменитостей, которых украинские власти будут "судить" за выступление в честь Крымского моста. 


Анна АГАБАБОВА

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