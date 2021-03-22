Российский телеведущий намекнул, что глава Соединенных Штатов нездоров психически

После того, как в интернете появилось видео, на котором лидер США Джо Байден несколько раз споткнулся и упал на трапе президентского самолета, вопрос физического и морального состояния 78-летнего главы американского государства стал активно обсуждаться в прессе.



В России эту тему также не обошли стороной. В программе "Место встречи" во время обсуждения здоровья Байдена, ведущий Андрей Норкин решил вспомнить анекдот о маразме и склерозе.

"Один другого спрашивает: "Коллега, как вы считаете, что лучше: склероз, или маразм?". – "Склероз однозначно. Если у вас определенные проблемы со склерозом, вы просто забываете про собственный маразм"", — пошутил телеведущий.



Напомним, недавно сын экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не смог упустить шанс поиздеваться над главным оппонентом отца. Он тоже решил обсмеять падение Байдена. В своем "Твиттере" он опубликовал видео, где Трамп замахивается клюшкой для гольфа, отбивая мяч. Затем действие переносится на трап, по которому поднимается Байден. Неожиданно действующий лидер США падает из-за того, что в него попадает тот самый мяч.