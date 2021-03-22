"Склероз однозначно": Норкин жестко пошутил об упавшем Байдене

"Склероз однозначно": Норкин жестко пошутил об упавшем Байдене
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российский телеведущий намекнул, что глава Соединенных Штатов нездоров психически

После того, как в интернете появилось видео, на котором лидер США Джо Байден несколько раз споткнулся и упал на трапе президентского самолета, вопрос физического и морального состояния 78-летнего главы американского государства стал активно обсуждаться в прессе.

В России эту тему также не обошли стороной. В программе "Место встречи" во время обсуждения здоровья Байдена, ведущий Андрей Норкин решил вспомнить анекдот о маразме и склерозе.

"Один другого спрашивает: "Коллега, как вы считаете, что лучше: склероз, или маразм?". – "Склероз однозначно. Если у вас определенные проблемы со склерозом, вы просто забываете про собственный маразм"", — пошутил телеведущий.

 

 

Напомним, недавно сын экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не смог упустить шанс поиздеваться над главным оппонентом отца. Он тоже решил обсмеять падение Байдена. В своем "Твиттере" он опубликовал видео, где Трамп замахивается клюшкой для гольфа, отбивая мяч. Затем действие переносится на трап, по которому поднимается Байден. Неожиданно действующий лидер США падает из-за того, что в него попадает тот самый мяч. 

Анна АГАБАБОВА

Ответить:

новости партнеров

Путин привьется от коронавируса: озвучена дата

Президент сделал официальное заявление

России выдвинули ультиматум по нормализации отношений с Европой

Только выполнение ряда требований способно заставить европейцев сменить гнев на милость

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей