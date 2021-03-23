"Испугалась знатно": Кудрявцева назвала причину своей госпитализации

"Испугалась знатно": Кудрявцева назвала причину своей госпитализации
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая рассказала о предварительном диагнозе врачей

Лера Кудрявцева, 22 марта попавшая в реанимацию, вышла на связь. В сторис "Инстаграм" она указала причину, по которой оказалась в больнице.

Ведущая программы "Секрет на миллион" призналась, что испытала страх. И неспроста. ведь ее увезли прямо со съемок и тут же начали выяснять, что ппроизошло.

Знаменитая блондинка сообщила, что не только сама "испугалась знатно", но и других напугала. Точного диагноза врачи ей все еще не поставили. Предварительно, всему виною "нервы, стресс", нужно отдыхать.

Скриншот instagram.com/stories/leratv

Телеведущей проверили сердце, сделали КТ легких. Сегодня должны провести дообследование. Пока же знаменитости посоветивали больше отдыхать, потому что "физика дает сбой", "накопленная усталость", отметила Лера.

В следующем видео она опровергла слухи о потере сознания. Кудрявцева рассказала, что на работе ей стало трудно дышать, "и в груди не заболело", из-за чего она "дико перепугалась", но в обморок не падала.

Скриншот instagram.com/stories/leratv

Накануне стало известно, что Леру Кудрявцеву экстренно увезли в реанимацию со съемок. Медики не ставили телеведущей никаких диагнозов

Полина ДОРОЖКИНА

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