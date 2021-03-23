Телеведущая рассказала о предварительном диагнозе врачей

Лера Кудрявцева, 22 марта попавшая в реанимацию, вышла на связь. В сторис "Инстаграм" она указала причину, по которой оказалась в больнице.

Ведущая программы "Секрет на миллион" призналась, что испытала страх. И неспроста. ведь ее увезли прямо со съемок и тут же начали выяснять, что ппроизошло.

Знаменитая блондинка сообщила, что не только сама "испугалась знатно", но и других напугала. Точного диагноза врачи ей все еще не поставили. Предварительно, всему виною "нервы, стресс", нужно отдыхать.

Телеведущей проверили сердце, сделали КТ легких. Сегодня должны провести дообследование. Пока же знаменитости посоветивали больше отдыхать, потому что "физика дает сбой", "накопленная усталость", отметила Лера.

В следующем видео она опровергла слухи о потере сознания. Кудрявцева рассказала, что на работе ей стало трудно дышать, "и в груди не заболело", из-за чего она "дико перепугалась", но в обморок не падала.

Накануне стало известно, что Леру Кудрявцеву экстренно увезли в реанимацию со съемок. Медики не ставили телеведущей никаких диагнозов