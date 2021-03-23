Казьмина у Малахова рассекретила операцию Барановской

Казьмина у Малахова рассекретила операцию Барановской
Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Выяснилось, что у телеведущей были проблемы со здоровьем

Вчера на телеэкраны вышел новый выпуск передачи "Прямой эфир", посвященный бывшей жене Андрея Аршавина Алисе Казьминой. Тяжело больная экс-избранница футболиста заявила – во всех ее несчастьях виноват именно он. Журналистка добавила, что его первая супруга Юлия Барановская попала в похожую ситуацию.

Напомним, Барановская и Аршавин состояли в гражданском браке около девяти лет. У пары родились трое детей: дочь Яна, а также сыновья Артем и Арсений.

По словам Казьминой, после рождения третьего ребенка у Юлии начались проблемы со здоровьем. Журналистка уверена, что к этому приложил руку именно Аршавин.

"У нас вообще все с ней похоже, вплоть до операции. У нее после рождения Арсения тоже была операция", – рассказала Алиса.

Модель заявила, что футболист применял против звезды передачи "Мужское/Женское" физическую силу. Раскрыв сущность спортсмена, Казьмина решила не повторять ошибок телеведущей. Поэтому журналистка предпочитала лишний раз не тревожить супруга расспросами, лишь бы не попасть под горячую руку.

Алиса призналась – однажды она помогла Барановской. Дело в том, что как-то раз Аршавин выкрал паспорта их с Юлией общих детей, так как не хотел, чтобы они поехали учиться за границу. В конечном итоге Барановской пришлось звонить Казьминой и просить о помощи.

Кстати, Казьмина, которая страдает от аутоимунного некроза, считает, что в их с Юлией бедах может быть виновата мать Андрея. Якобы женщине не нравились избранницы сына, поэтому она всячески пыталась сжить их со свету.

"Она не отпускает женщин, которые были с Андреем. Я ее чем-то обидела, Юлия чем-то обидела", – высказалась Алиса. 

Ранее Казьмина обвинила Аршавина в расстройстве психики. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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