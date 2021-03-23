Звезда давно исчезла с экранов

В России Наталья Селезнева известна почти всем. На ее счету – много ролей в кино и театре, но прежде других вспоминаются созданные ею образы студентки-отличницы Лиды в "Операции "Ы" и Зиночки в комедии "Иван Васильевич меняет профессию" – легкомысленной особы в мини-юбке и скромной, заботливой жены с кефиром и батоном. В последнее время она не снимается не столько потому, что немолода, сколько из-за болезни.

Советская кинокрасавица страдает тяжелым недугом – у нее ревматоидный артрит. Он в буквальном смысле изуродовал руки актрисы.

Все последнее время знаменитость борется с тяжелым заболеванием. Она делает специальную гимнастику и старается укрепить мышцы и связки.

Это, к сожалению, не избавляет от недуга. Он развивается, и такой процесс будет продолжаться. Все лечение не способно полностью остановить течение болезни, его можно лишь замедлить. В итоге ревматоидный артрит приведет к полному поражению суставов.

Актриса думает, что неспроста судьба преподнесла ей такое испытание. В молодости она влюбилась в коллегу по съемочной площадке, и он, испытывавший взаимное чувство, оставил прежнюю семью и женился на ней. Их долгая совместная жизнь была счастливой.

Можно представить, как нелегко живется Наталье Игоревне с таким диагнозом. Особенно теперь, когда она потеряла горячо любимого мужа – народный артист СССР Владимир Андреев умер в конце лета прошлого года спустя два дня после своего 90-летнего юбилея.

В феврале этого года скончалась актриса, с которой Селезнева работала в одном театре. Большую поддержку оказывает актрисе ее единственный сын Егор.