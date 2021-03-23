Позже информацию удалили

В воскресенье популярное шоу "Маска" покинула певица Ольга Бузова. Артистка выступала в костюме Розовой Пантеры. До этого свои маски сняли Юрий Стоянов, Азиза, Иосиф Пригожин и Светлана Хоркина. Неожиданно по Интернету начала распространяться информация о личностях оставшихся героев передачи.

Ранее на странице "Википедии", посвященной музыкальному шоу, появился полный список участников "Маски". Однако спустя некоторое время информацию удалили, оставив только имена тех, кто уже покинул проект.

Некоторые пользователи Сети успели сделать скриншот грандиозного разоблачения. Так, если верить источнику, в костюме Белого орла выступает рэпер Тимати. Под маской Единорога якобы прячется певица Ирина Дубцова. Ламой стал резидент Comedy Club Гарик Мартиросян, Носорогом – солист группы Челси Арсений Бородин, а Змеей – певица Юлия Паршута. Роль Крокодила, как сообщается, досталась телеведущему Оскару Кучера. Также в передаче участвуют телеведущий Сергей Минаев (Неваляшка), исполнитель Иван Дорн (Заяц), актриса Елена Терлеева (Солнце).

Неизвестно, является ли правдой опубликованная информация. Фанаты шоу продолжают активно спорить из-за этого, приводя многочисленные аргументы, передает портал News.ru.

"Ой, да помните, в том сезоне тоже вроде как всех назвали, а оказалось, что 50% неправда!", – отметил один из комментаторов.

Так что остается только ждать следующего выпуска и разоблачения одного из героев.

Ранее муж оперной дивы Анны Нетребко Юсиф Эйвазов высказался об уходе Ольги Бузовой с проекта. Певец позлорадствовал над этим, назвав образ исполнительницы хита "Мало половин" "розовым клатчем".