Богомолов оценил интервью Собчак со скопинским маньяком

Богомолов оценил интервью Собчак со скопинским маньяком
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кинорежиссер объяснил, почему общественность так негативно восприняла работу супруги

Вчера Ксения Собчак представила общественности документальный фильм, посвященный скопинскому маньяку Виктору Мохову. После этого в адрес скандально известной блондинки посыпались многочисленные обвинения и упреки – мол, героем интервью должна стать достойная личность, а не это "чудовище". О ситуации высказался муж телеведущей Константин Богомолов.

Соответствующая публикация появилась на инстаграм-странице Богомолова. Кинорежиссер отметил, что к написанию данного текста его подтолкнули негативные комментарии пользователей "Фейсбук" о работе Собчак.

Константин вспомнил, как однажды сталкивался с подобной реакцией общественности. Тогда он работал над спектаклем "Князь", в котором как раз говорилось о черноте героя.

"Я не просто знаю, я убежден – нужно делать такие картины. И это очень тяжелая и суперважная работа", – написал супруг Ксении.

Богомолов объяснил, почему фильм о маньяке вызывает у людей негативные эмоции. По словам Константина, народу неприятен тот факт, что Мохов представлен в материале обычным человеком, а не хладнокровным насильником. Виктор показан как "обыкновенный дедушка, ежедневный бюргер и обыватель".

"Он один из нас. Мы смотрим не в глаза маньяка, а в глаза соседа по лестничной клетке, в глаза случайного прохожего, попутчика в поезде, сослуживца", – высказался сценарист.

Он обратил внимание на то, что в настоящей жизни преступники и убийцы не наделены ярко выраженными книжными чертами. Наоборот, они чаще всего являются самыми обычными "маленькими" людьми. Поэтому крайне необходимо иногда вглядываться в лицо зла, чтобы потом находить его в обществе. 

Ранее Собчак предрекли скорый разрыв с Богомоловым. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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