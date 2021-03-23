Нескольким знаменитостям удалось пережить испытания вместе с любимыми супругами

В актерской среде крепкие браки – редкость, но они есть. Пять нынешних российских звезд сумели не только создать семью, но и сберечь ее.

Они встретили свои половинки еще в молодости и заключили союз на всю жизнь. Этим бракам не страшны никакие трудности, немало их они уже преодолели и выстояли перед разными соблазнами.

Владимир Винокур познакомился с будущей супругой в Театре оперетты. Тамара Первакова была там действующей балериной и пришедший на стажировку – в студент ГИТИСа сразу заприметил изящную красавицу, стал ухаживать за нею, а через время попросил стать его женой. Но та не воспринимала парня всерьез и предложила жениться на ней, чтобы талантливый молодой человек смог прописаться и остаться в Москве. Они поженились, и скоро фиктивный брак оказался настоящим, а затем у пары родилась дочь. Сколько бы ни шутил артист об отношениях в семье, его союз проверен 47 совместными годами, он любит жену и дочь, обожает внука.

Андрей Мягков увидел свою судьбу в Школе-студии МХАТ. Анастасия Вознесенская тоже училась там. Актера сразу покорила красота и утонченность девушки, а она долго присматривалась к поклоннику, пока не поняла, что может только сним прожить всю жизнь. В загсе они оформили отношения уже на втором курсе и больше не расставались целых 60 лет, до самой смерти любимца публики. Со дня трагедии его жена, которая и так вела закрытый образ жизни из-за тяжелой болезни, совсем перестала выходить на связь.

Борис Щербаков и его будущая супруга познакомились, тоже будучи студентами, На первом курсе театрального института их поселили в одну комнату общежития. Татьяна Бронзова влюбилась в начинающего актера после первого поцелуя во время репетиции отрывка. Они поженились, через четыре года родился сын. Актер не раз изменял жене, она выставляла его за дверь, а потом прощала. Но они прожили вместе 46 лет, несмотря на трудности.

Михаил Боярский, когда у него уже была любимая девушка, на которой он хотел жениться, потерял голову от коллеги по театру. Лариса Луппиан первой предложила ему создать семью. Они расписались тайком, через три года на свет появился их сын, а еще спустя пять – дочь. Многое было за 34 года их совместной жизни, супруги даже расставались из-за того, что вытворял по молодости популярный артист, но преодолели все и по-прежнему вместе.

Сергей Маковецкий встретил будущую жену в 25 лет. Елене было тогда 42 года, она развелась с первым мужем и растила сына. В ответ на шутку известного режиссера Станислава Говорухина о том, что ее больше никто не позовет замуж, она подошла к молодому актеру с ироничным вопросом, не хочет ли он жениться на ней, а тот, шутя, согласился. С того момента они стали встречаться и уже спустя полгода отправились в загс, и актер не передумал жениться, как некогда его отец. Он обожает супругу и ее сына, их браку 40 лет.

Ранее стало известно, кто из российских звезд сохранил брак после измены. Эти артисты нашли в себе силы простить неверность партнеров.