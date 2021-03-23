Певица пришла в гости к королю российской эстрады

После ухода из шоу "Маска" Ольга Бузова пообещала Филиппу Киркорову, который является одним из членов жюри проекта, что их ждет серьезный разговор. Артистку возмутил тот факт, что исполнитель хита "Зайка моя" не узнал под маской Розовой пантеры своей близкой подруги. Вчера звезда "Дома-2" посетила апартаменты 53-летнего певца.

Видео появилось на личной инстаграм-странице Бузовой. В начале записи Филипп Бедросович и Ольга, держась за руку, подходят к столу. При этом легко заметить, как телеведущая в открытую флиртует с королем российской эстрады.

"Разборками наш вечер сложно называть, потому что Филипп устроил мне настоящий романтический ужин", – похвасталась певица.

Для того, чтобы загладить свою вину, Киркоров накрыл праздничный стол. Среди угощений для Ольги – запеченная курица, соленые огурцы, картофель, салат и прочие блюда.

Однако перед тем, как приступать к приему пищи, Ольга вновь подняла тему, касающуюся ее ухода из шоу. В ответ Киркоров произнес – если бы он знал, что под маской скрывается именно Бузова, то оставил бы ее в проекте до самого финала.

"Я тебя украл, я тебя не выпущу из этого логова", – в какой-то момент заявил бывший муж Аллы Пугачевой.

Некоторые пользователи Сети предположили – Киркорова и Бузову связывают не только дружеские отношения. Кто-то отметил, что певица сможет исполнить свою давнюю мечту: ранее Ольга заявляла о желании воспитывать детей, а у артиста целых два наследника.

Однако большинство комментаторов сошлись во мнении, что звезды попросту играют на камеру.

Ранее создатели "Маски" прокомментировали слухи об уходе Киркорова с проекта.