Жириновский потребовал убрать Собчак с ТВ после скандального интервью

Жириновский потребовал убрать Собчак с ТВ после скандального интервью
Владимир Жириновский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер ЛДПР выразил мнение о деятельности телеведущей и предложил новый закон

Скандальное интервью Ксении Собчак с маньяком не оставил без внимания и Владимир Жириновский. Он потребовал изгнать блондинку с телевидения.

Лидер ЛДПР напомнил, что ведущая "Док-Ток" общалась со "скопинским маньяком". И тут же предложил проект закона, в котором будет прописан запрет на беседы с лицами, которые были судимы за насилие и убийство.

Мало того, этому преступнику дали деньги – ни много ни мало три миллиона. И передачу с ним все смотрели, как ранее "лживую информацию" Навального о дворце, отметил известный политик.

"Ну что это такое?! "– возмутился он. И такое дают на экраны для миллионов, добавил Владимир Вольфович.

После этого Жириновский выдал, обращаясь в зал: "Отстранить Собчак от любого эфира!". Видео его короткого, но эмоционального выступления опубликовала "Дума ТВ".

Накануне Ксения объявила, что беседа с преступником все равно, что разговор с Гитлером. Журналист должен "препарировать и исследовать зло", "спускаться... в самый ад", пояснила она, цитирует "Общественная служба новостей".

О том же интервью высказался муж Ксении Анатольевны – режиссер Константин Богомолов. Он по достоинству оценил работу супруги.

До этого сама телеведущая  открестилась от общения с маньяком. Она назвала того, с кем разговаривала, следователем по фамилии Плоткин. А также опровергла и слухи о плате за интервью, правда тогда указывалась другая сумма, чем назвал Жириновский.

Полина ДОРОЖКИНА

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