Телеведущий до сих пор хранит подарок

На личной инстаграм-странице Борис Корчевников рассказал о том, что некоторое время назад ему подбросили необычную посылку. Содержимое свертка сильно удивило звезду передачи "Судьба человека".

В тот период Корчевников переживал различные трудности. Телеведущий не знал, что его ждет в будущем. Неожиданно для себя Борис обнаружил в своей квартире посылку.

"Я не помнил, как и кто ее принес и как она вообще у меня оказалась, и почему нераспечатана и сколько уже так стоит..." – отметил он.

Когда Корчевников избавился от упаковочного материала, то увидел картину. На ней был выложен стразами образ Иисуса Христа, держащего на руках ребенка. К работе прикладывалось письмо с удивительным содержанием.

Автором картины оказалась некая женщина по имени Александра. Незнакомка сообщила, что ей приснился странный сон: как будто она приносит работу по этому адресу и отдает ее мужчине. По словам создательницы творения, она не знала, кто является хозяином квартиры.

"Пока я работала над этим произведением, получила тот самый заветный пинок, который был так необходим", – добавила женщина.

Борис признался, что после появления в доме картины он почувствовал облегчение и радость. Телеведущий до сих пор хранит этот подарок, ставший некой панацеей для него в сложный период жизни.

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