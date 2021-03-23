Мистика: Корчевников получил необычную посылку

Мистика: Корчевников получил необычную посылку
Борис Корчевников. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телеведущий до сих пор хранит подарок

На личной инстаграм-странице Борис Корчевников рассказал о том, что некоторое время назад ему подбросили необычную посылку. Содержимое свертка сильно удивило звезду передачи "Судьба человека".

В тот период Корчевников переживал различные трудности. Телеведущий не знал, что его ждет в будущем. Неожиданно для себя Борис обнаружил в своей квартире посылку.

"Я не помнил, как и кто ее принес и как она вообще у меня оказалась, и почему нераспечатана и сколько уже так стоит..." – отметил он.

Когда Корчевников избавился от упаковочного материала, то увидел картину. На ней был выложен стразами образ Иисуса Христа, держащего на руках ребенка. К работе прикладывалось письмо с удивительным содержанием.

Автором картины оказалась некая женщина по имени Александра. Незнакомка сообщила, что ей приснился странный сон: как будто она приносит работу по этому адресу и отдает ее мужчине. По словам создательницы творения, она не знала, кто является хозяином квартиры.

"Пока я работала над этим произведением, получила тот самый заветный пинок, который был так необходим", – добавила женщина.

Борис признался, что после появления в доме картины он почувствовал облегчение и радость. Телеведущий до сих пор хранит этот подарок, ставший некой панацеей для него в сложный период жизни.

Ранее Корчевников вспомнил, какие последние слова произнес его отец перед смертью. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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