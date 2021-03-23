Елена Королева хочет помириться с Сергеем Сениным ради бабушки

30 марта будет уже 10 лет со дня ухода из жизни советской и российской киноактрисы Людмилы Гурченко.

Перед годовщиной смерти своей легендарной бабушки Елена Королева дала интервью "Комсомольской правде".

Девушка рассказывает, что в день памяти Людмилы Марковны она планирует пойти на кладбище и будет рада встретить там знакомых или поклонников артистки. Кроме того, Андрей Малахов предложил ей принять участие в программе, посвященной памяти знаменитой бабушки. Там она надеется наладить связь со старыми приятелями, в том числе с Сергеем Сениным, мужем Гурченко.



Внучка также рассказывает, что вдохновлена музеем в квартире ушедшей из жизни актрисы. Она хочет сделать что-то похожее с дачей, где Гурченко готовилась к своим ролям. Там до сих пор сохранились сценарии, видео, коллекция платьев, предметы быта. Как говорит Елена Королева, многое до сих пор до конца не раскрыто о жизни бабушки.

Девушка упомянула, что вопрос о наследстве пока не решен. Дом Людмилы Гурченко пока что разделен между внучкой и бывшим мужем. Но Елена Королева хотела бы, чтобы дом принадлежал полностью ей и ее ребенку. Но накануне даты памяти бабушки она не хочет обсуждать эту тему.

На вопросы о Сергее Сенине девушка ответила, что они не поддерживают общение. Кроме этого, муж Гурченко недавно заявил, что Елена Королева вообще не является наследницей.

Возможно, в его мире наследниками могут стать только мужья, а не кровные родственники. У нас, конечно, патриархат – но не до такой же степени, – добавляет девушка.

Внучка актрисы считает, что, как благородный человек, мужчина, в конце концов, он мог бы сам проявить инициативу и пригласить ее на разговор. Как считает девушка, ради памяти Гурченко, стоило бы пойти на примирение. Она не оставляет надежд, что, возможно, они смогут это сделать у Малахова.

Также девушка поделилась, что Люся, как он ласково называла бабушку, хотела, чтобы она получала образование за границей, но она предпочла Россию, поскольку является патриотом своей Родины.

Не остался без внимания и слух об отношениях с певцом Прохором Шаляпиным. Елена ответила неоднозначно, лишь сказав, что ей "просто комфортно с ним общаться". Девушка добавила, что есть вероятность, что финалист проекта "Фабрика звёзд-6" придет вместе с ней на кладбище. Внучка Гурченко также поделилась, что Прохор часто приглашает ее на свои корпоративы, но она предпочитает заниматься дочкой.

Напомним, недавно сам Шаляпин прокомментировал отношения с внучкой Гурченко.