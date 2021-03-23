Радостную новость артистка сообщила в личном микроблоге

32-летняя Юлианна Караулова впервые станет матерью. Фотографии с округлившимся животом исполнительница хита "Ты не такой" опубликовала на своей странице в "Инстаграм".

На первом снимке Караулова позирует боком, бережно придерживая живот. Артистка лучезарно улыбается, глядя в камеру. Звезда надела на себя светлую майку, джинсы и теплый кардиган.

"Я с такой радостью делюсь с вами этой новостью", – написала Юлианна под серией фотографий.

Знаменитость анонсировала выход ее нового клипа на песню "Так сильно". Можно предположить, что "беременной" Караулова стала только для съемок работы. Ведь далеко не секрет, что существуют специальные накладные животы, имитирующие нахождение в положении.

Однако пользователи Сети принялись поздравлять артистку. Среди прочих свои комментарии оставили звезда сериала "Фитнес" Леля Баранова, блогер Роман Каграманов, актер Станислав Ярушин, основатель издания Peopletalk Лаура Джугелия и другие.

"Мы рады за тебя", "Наконец-то!!!!", "Это такое счастье!", "Поздравляю с клипом и пополнением", – написали поклонники.

По некоторым данным, Караулова состоит в браке с саунд-продюсером Андреем Черным. Возлюбленные познакомились на съемках проекта "Фабрика звезд". В 2016 году во время выступления Юлианны на ледовом катке ВДНХ избранник сделал ей предложение. Однако в Сети нет информации о свадьбе пары.