"Очень похож на дедушку": Ротару показала 27-летнего внука-красавца

"Очень похож на дедушку": Ротару показала 27-летнего внука-красавца
София Ротару. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица трогательно поздравила наследника с днем рождения

София Ротару часто публикует в социальных сетях фотографии семьи. Однако сегодняшнее фото особенное. Певица поделилась с поклонниками снимками внука Анатолия, трогательно поздравив его с днем рождения. 

Молодому человеку исполнилось 27 лет. Бабушка пожелала своему наследнику крепкого здоровья, счастья и везения, подчеркнув, что она его любит. При этом певица очень мило обратилась к внуку, назвав его "Толюцей". 

Свое поздравление Ротару сопроводила двумя фотографиями Анатолия. На них он запечатлен в классическом черном пальто, водолазке такого же цвета и кожаных перчатках.  

В комментариях поклонники "хуторянки" восхитились внешностью парня и присоединились к поздравлениям. 

"София Михайловна, у Вас красивые продолжатели рода", "Ваш внук, София Михайловна, очень похож на Вашего мужа", "Такой интересный!", "Счастья внуку и вашей семье!",  "Очень благородная внешность у Вашего внука Анатолия", "Он очень похож на вашего мужа (его дедушку)", "Поздравляю!"

– написали под публикацией.

К поздравлениям, кстати, также присоединились Алла Пугачева, Игорь Крутой, Артур Пирожков, Катя Лель и другие звезды отечественного шоу-бизнеса. 

Ранее стало известно, как сын Ротару обращается к матери. Руслан Евдокименко называет популярную певицу Соней. Многим пользователям стало интересно, почему наследник обращается к родительнице по имени. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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