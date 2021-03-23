Певица трогательно поздравила наследника с днем рождения

София Ротару часто публикует в социальных сетях фотографии семьи. Однако сегодняшнее фото особенное. Певица поделилась с поклонниками снимками внука Анатолия, трогательно поздравив его с днем рождения.

Молодому человеку исполнилось 27 лет. Бабушка пожелала своему наследнику крепкого здоровья, счастья и везения, подчеркнув, что она его любит. При этом певица очень мило обратилась к внуку, назвав его "Толюцей".

Свое поздравление Ротару сопроводила двумя фотографиями Анатолия. На них он запечатлен в классическом черном пальто, водолазке такого же цвета и кожаных перчатках.

В комментариях поклонники "хуторянки" восхитились внешностью парня и присоединились к поздравлениям.

"София Михайловна, у Вас красивые продолжатели рода", "Ваш внук, София Михайловна, очень похож на Вашего мужа", "Такой интересный!", "Счастья внуку и вашей семье!", "Очень благородная внешность у Вашего внука Анатолия", "Он очень похож на вашего мужа (его дедушку)", "Поздравляю!"

– написали под публикацией.

К поздравлениям, кстати, также присоединились Алла Пугачева, Игорь Крутой, Артур Пирожков, Катя Лель и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Ранее стало известно, как сын Ротару обращается к матери. Руслан Евдокименко называет популярную певицу Соней. Многим пользователям стало интересно, почему наследник обращается к родительнице по имени.