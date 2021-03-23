"Чуть не схватила инфаркт": Кудрявцева поделилась подробностями госпитализации

"Чуть не схватила инфаркт": Кудрявцева поделилась подробностями госпитализации
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Сейчас здоровью телеведущей ничего не угрожает

Новость об экстренной госпитализации серьезно напугала поклонников Леры Кудрявцевой. Да и сама телеведущая не скрывает, что была в ужасе, когда оказалась в реанимации. К счастью, сейчас знаменитость находится под тщательным контролем врачей. 

В своем "Инстаграме" Лера решила рассказать, что же все-таки произошло. Оказалось, что во время съемок телеведущая почувствовала себя неважно: боли в груди, тяжелая и затуманенная голова. 

Дополнительный стресс звезда испытала, когда поняла, что ее увезли на скорой помощи с мигалками.

"Ощущение, что все – приплыли", 

– поделилась своими переживаниями Кудрявцева. 

Однако сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Более того, результаты многочисленных обследований показали, что она здорова. Кудрявцева предположила, что причиной ее недомогания стали высокие нагрузки, нервы и стресс.  

Однако, похоже, расслабляться пока все-таки рано, потому что телеведущая решила заинтриговать поклонников, заявив, что ночью в реанимации произошло нечто такое, от чего она "чуть было не схватила инфаркт". Но об этом Лера пообещала рассказать чуть позже, а пока она восстанавливается и набирается сил.  

Напомним, что вчера, 22 марта, Кудрявцеву экстренно госпитализировали прямо со съемочной площадки. Телеведущая почувствовала себя неважно, поэтому было принято решение вызвать скорую. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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