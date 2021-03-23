"Дура": Старостина и Рудинштейн сцепились на шоу Малахова

"Дура": Старостина и Рудинштейн сцепились на шоу Малахова
Елена Старостина. Фото:Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Известная ведущая со скандалом покинула съемочную площадку

Съемки ток-шоу редко обходятся без скандалов. Вот и в этот раз в студии "Прямого эфира" серьезно повздорили Елена Старостина и Марк Рудинштейн. 

Сестра скандально известной Натальи Дрожжиной решила прийти на передачу Андрея Малахова, чтобы рассказать зрителям о семейных тайнах, о которых до этого публика даже не догадывалась. В итоге откровения именитой телеведущей привели к ожесточенным спорам и даже оскорблениям. 

Рудинштейн не смог совладать с эмоциями, поэтому позволил себе резкое высказывание в адрес Старостиной. Похоже, что телеведущую задело хамство актера, поэтому она вступила с ним в перепалку. 

Она пригрозила, что если артист позволит себе хотя бы еще одно грубое высказывание в ее адрес, то ему, мягко говоря, не поздоровится. Елена напомнила, что у нее есть муж, который сможет его, "чудика", превратить в крысу.

Только вот угрозы не сработали, поэтому Рудинштейн продолжил хамить. 

"Ты дура, понимаешь? Ты обыкновенная сволочь и дура!"

не унимался актер, а в конце и вовсе иронично отметил, что никто его в крысу не превратит.

В итоге терпение сестры Дрожжиной лопнуло. Не помогли даже попытки Андрея Малахова примирить знаменитостей. Елена просто встала и выбежала из студии. За кулисами Старостина, вероятно, все-таки успокоилась, поэтому спустя время продолжила съемки.

Напомним, что ранее стало известно о еще одной жертве Дрожжиной.  

Юлия МИХАЙЛОВА

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