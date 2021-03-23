Актриса всегда боялась старости и по иронии судьбы не дожила до нее

Советскую артистку Нонну Терентьеву не зря называли советской Мэрилин Монро. Актриса обладала необычной внешностью. И дело не только в том, что она походила на американскую звезду, но и в том, что ее образ значительно отличался от других советских знаменитостей. Однако красота Терентьевой, ее шарм и легкость в итоге сыграли с ней злую шутку.

Родилась Нонна в Баку. Ее отец был военным, а мама – актрисой. После окончания Великой Отечественной войны семья девушки перебралась в Румынию, где будущая актриса окончила школу.

Спустя время она уехала покорять Киев. Девушка, поступив в Киевский театральный институт, проучилась там всего два года, а затем уехала искать счастье в Москве. Причиной столь неожиданного переезда стала ссора с ее ухажером Борисом Терентьевым, который впоследствии станет ее мужем.

В столице Нонна поступила в известную "Щуку" и спустя короткое время уже начала сниматься в кино. Жила артистка в небольшой коммунальной квартире, где и познакомилась с поэтом Игорем Волгиным, роман с которым запомнится звезде советского кино на всю жизнь.

Однако позже в Москву приехал Терентьев, который все-таки смог добиться примирения с актрисой. Первой работой, которая принесла Терентьевой мировую известность, стали съемки в фильме "В городе С." После этого советскую Мэрилин Монро стали звать сниматься и в зарубежном кино, но артистке запретили соглашаться.

В 70-ые годы на большие экраны вышла работа "Крах инженера Гарина". Именно после этого фильма Терентьеву начали называть советской Мэрилин Монро, а фильмы с ее участием смотрели даже в Америке.

Личную жизнь актрисы, к слову, нельзя назвать удачной. Брак с инженером Борисом Терентьевым в итоге продлится не так долго, потому что избраннику Нонны не нравилось, что его супруга все время пропадает на съемках. Со вторым супругом артистка тоже развелась, потому что актер Владимир Скомаровский со временем захотел переехать в США, а Терентьева родину покидать отказалась.

Знаменитость одна растила дочь от первого брака и не спешила в третий раз связывать себя узами брака, хотя поклонников было много.

В 1990-ые годы у советской Мэрилин Монро диагностировали рак груди. О тяжелой болезни никто не знал. Даже свою наследницу Терентьева отправила за границу, чтобы она не видела, как ей плохо и тяжело.

В 1996 году звезды советского кино не стало. Она скончалась в возрасте 54 лет в одиночестве.