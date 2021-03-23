Астролог прокомментировала свое увольнение

Вот уже почти год Василиса Володина не появляется в эфире шоу "Давай поженимся!". Астролог не скрывает, что причиной ухода стала пандемия коронавируса. Телеведущая понимала, что если она все-таки заразится, то это может иметь серьезные последствия для ее здоровья. Однако в своем последнем интервью экс-соведущая Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой раскрыла новые подробности, о которых ранее мало кто знал.

В интервью Надежде Стрелец Володина рассказала, что она просила снимать ее онлайн. Она могла бы делать прогнозы, подключаясь к эфиру из своего дома. Но руководство программы это не устроило. Хотя в некоторых передачах Первого канала такая практика присутствует.

"Я не понимаю, почему "Доброе утро" или "Модный приговор" могут снимать меня онлайн, а "Давай поженимся!" – нет",

– возмутилась астролог, но потом все-таки добавила, что в эфире второго шоу необходимо своевременно реагировать на слова участников.

Однако увольнение из "Давай поженимся!" вряд ли сильно ударит по финансам Володиной, потому что она не скрывает, что является высокооплачиваемым специалистом. Например, минимальная стоимость ее консультации составляет порядка 70 тысяч рублей.

Ранее главный астролог страны дала финансовый прогноз на апрель. Улучшить свое материальное положение смогут представители трех знаков зодиака.