Балерина решила дать решительный отпор всем завистницам

Анастасию Волочкову часто критикуют за то, что она якобы выдумывает небылицы о своих многочисленных ухажерах. Иногда хейтеров в социальных сетях балерины становится настолько много, что ей приходится закрывать комментарии, лишь не читать всю ту грязь, которую выливают на нее злопыхатели. Однако экс-солистка Большого театра решилась наконец дать отпор всем интернет-критикам и согласилась пройти проверку на детекторе лжи.

В эфире шоу "Секрет на миллион" Анастасия пообещала утереть нос всем, кто не верит в то, что у нее действительно есть любимый мужчина, что у нее настоящая грудь. Также Волочкова заверила, что честно ответит на вопросы об алкоголизме, и раскроет наконец, какие тайны долгое время не дают ей покоя.

Также зрители наконец узнают, правда ли то, что любимый мужчина балерины занимается с ней любовью по 4 раза в день. Этим высказыванием она серьезно озадачила ведущую программы.

Полный выпуск передачи зрители смогут увидеть только в предстоящую субботу, однако звезда балета отметила, что наконец выскажет все, что думает, и поставит злопыхателей на место.

Ранее Волочкова жестко высказалась о фигуре Ксении Собчак. Балерина решила ответить журналистке, которая обидела ее год назад, усомнившись в натуральности ее груди. По мнению танцовщицы, на фигуру скандальной блондинки "без слез не взглянешь".