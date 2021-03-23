Киркоров оспорил в суде запрет на въезд в Литву

Киркоров оспорил в суде запрет на въезд в Литву
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Правозащитники артиста пытаются доказать, что поп-корроль является исключительно человеком искусства

Филипп Киркоров оспаривает решение о пятилетнем запрете на въезд в Литву. 

Адвокат короля российской эстрады Александр Добровинский рассказал, что это стало возможным благодаря тому, что ранее они с Киркоровым смогли "выманить" решение литовского МИДа. 

Теперь это решение будет оспорено в Вильнюсском окружном административном суде, сообщает РИА "Новости". Заявление уже было подготовлено и в скором времени будет направленно в суд. 

В документе еще раз подчеркивается, что артист является "исключительно человеком искусства", поэтому нет никакой необходимости в том, чтобы мстить ему за придуманные обиды. 

"Страна, которая идет на подобные ухищрения, унижает прежде всего себя саму и своих граждан", 

– отрезал правозащитник Филиппа Бедросовича. 

Напомним, что в январе 2021 года Киркоров заявил о намерении судиться с Литвой. Руководство страны внесло российского артиста в черный список, ограничив ему въезд на территорию страны на 5 лет, поскольку певец якобы отрицал "территориальную целостность и суверенитет Украины", посещая Крым. 

Поп-король уверен, что для запрета нет никаких оснований. Его точку зрения поддерживает и Добровинский, который заявил, что искусство, спорт и любовь должны быть вне полтитики. 

Юлия МИХАЙЛОВА
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