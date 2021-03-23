Ради этого герцогиня нарушит протокол

После выхода скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл, кажется, что чуть не весь мир ждал, как на это отреагирует Букингемский дворец. Однако королевская семья ограничилась коротким заявлением, в котором сдержанно отметили, что герцог и герцогиня по-прежнему остаются членами семьи.

Однако, судя по всему, выходка Гарри и Меган все-таки наделала шума во дворце. Принц Уильям, например, не стал сдерживаться и заявил, что обязательно обсудит с братом обвинения в расизме, о которых Маркл заявила во время эфира.

Герцогиня Кембриджская пока предпочитает отмалчиваться, хотя Маркл в интервью Опре Уинфри ясно дала понять, что ее отношения с Кейт Миддлтон были далеки от идеальных.

Однако источники, которые очень близки к Букингемскому дворцу, заявили, что супруга принца Уильяма все-таки планирует поставить герцогиню Сассекскую на место. Сделает это Миддлтон вопреки запрету Елизаветы II, которая явно будет против публичных разбирательств, пишет The Express.

Герцогиня Кембриджская намерена рассказать о ссоре с бывшей американской актрисой и ответить на выдвинутые обвинения в расизме. Пока же источники, близкие к королевской семье, перешептываются и признаются, что никогда прежде не видели Миддлтон настолько злой.

Инсайдер отметил, что особенно герцогиню возмущает то, как Гарри и Меган перечеркнули всю ту работу, которую герцог и герцогиня Кембриджские проделали, чтобы модернизировать институт монархии.

Ранее стало известно, что принц Гарри нашел себе работу в центре психологической помощи.