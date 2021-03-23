Курс рубля
- Пора ли продавать доллары: ответ аналитика
- Рост рубля скоро остановят – эксперт
- Доллар подешевел до 73 рублей
После выхода скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл, кажется, что чуть не весь мир ждал, как на это отреагирует Букингемский дворец. Однако королевская семья ограничилась коротким заявлением, в котором сдержанно отметили, что герцог и герцогиня по-прежнему остаются членами семьи.
Однако, судя по всему, выходка Гарри и Меган все-таки наделала шума во дворце. Принц Уильям, например, не стал сдерживаться и заявил, что обязательно обсудит с братом обвинения в расизме, о которых Маркл заявила во время эфира.
Герцогиня Кембриджская пока предпочитает отмалчиваться, хотя Маркл в интервью Опре Уинфри ясно дала понять, что ее отношения с Кейт Миддлтон были далеки от идеальных.
Однако источники, которые очень близки к Букингемскому дворцу, заявили, что супруга принца Уильяма все-таки планирует поставить герцогиню Сассекскую на место. Сделает это Миддлтон вопреки запрету Елизаветы II, которая явно будет против публичных разбирательств, пишет The Express.
Герцогиня Кембриджская намерена рассказать о ссоре с бывшей американской актрисой и ответить на выдвинутые обвинения в расизме. Пока же источники, близкие к королевской семье, перешептываются и признаются, что никогда прежде не видели Миддлтон настолько злой.
Инсайдер отметил, что особенно герцогиню возмущает то, как Гарри и Меган перечеркнули всю ту работу, которую герцог и герцогиня Кембриджские проделали, чтобы модернизировать институт монархии.
Ранее стало известно, что принц Гарри нашел себе работу в центре психологической помощи.
Президент России чувствует себя хорошо
Правительство испугалось за нацбезопасность страны и давления со стороны местной оппозиции