Наследница тяжелобольной актрисы решила поделиться своими переживаниями

Уже достаточно долгое время Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Актрису поддерживает ее семья, которая категорично отказывается от любых комментариев по поводу здоровья "моей прекрасной няни". Наследница артистки иногда делится с поклонниками своими мыслями. В этот раз Анна призналась, что хочет сбежать из России.

Новый пост Заворотнюк перепугал ее подписчиков. Модель сразу же извинилась за свои эмоции, однако подчеркнула, что поделиться переживаниями ей необходимо.

"В последнее время меня невозможно тянет перебраться куда-то где тепло, где есть море или океан, мне почему-то кажется что от этого моя дыра в груди зарастет",

– призналась наследница тяжелобольной артистки.

Анна подчеркнула, что это желание преследует ее на протяжении всей ее жизни. Так, например, в 17 лет она переехала из российской столицы в Лондон, через два года девушка уехала и из Великобритании, сделав выбор в пользу США, к 23 годам она вновь вернулась на родину.

По мнению самой Заворотнюк, постоянно переезжать ее заставляют навязчивые мысли о том, что она сможет найти то место, где ей будет еще лучше и комфортнее.

"Но хорошо ли мне будет там? Я не знаю... а вам порой, хочется сбежать?"

– поинтересовалась дочь Анастасии у подписчиков.

В ответ интернет-пользователи напомнили Анне, что куда бы она не отправилась, она всегда берет с собой себя.

Ранее дочь Заворотнюк показала новое фото с актрисой и эмоционально высказалась о ее болезни.