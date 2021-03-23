Дети артистки очень похожи на короля российской эстрады

Многие поклонники Анастасии Стоцкой заметили, что дети певицы очень похожи на Филиппа Киркорова: темные волосы, карие глаза. Фанаты тут же начали думать, что родила артистка не от своего супруга, а от поп-короля.

Однако Стоцкую подобные слухи только смешат. Она не скрывает, что в начале нулевых ее с Киркоровым связывали не только рабочие отношения, потому что артисты дружили, хотя многие и приписывали им роман.

Что же касается ее наследников, она и сама прекрасно видит, что дети очень подозрительно похожи на Филиппа Бедросовича.

"Я не знаю, это какая-то кармическая встреча. На самом деле, и мы с ним похожи. Людям просто хочется, чтобы это было так. Им нужна эта легенда",

– объяснилась рыжеволосая красотка в эфире "Русского радио".

Артистка также добавила, что если бы она действительно родила от Киркорова, или, как предполагают поклонники, вынашивала его детей, то она не стала бы этого скрывать.

Стоцкая еще раз подчеркнула, что считает короля российской эстрады лишь другом и наставником, а никакие романтические отношения их не связывают.

Ранее поцелуй Киркорова и Стоцкой попал на фото. Артистка публично призналась своему другу в любви, поблагодарив за поддержку. Дерзкое фото знаменитостей тут же вызвало ажиотаж и бурные обсуждения в Сети.