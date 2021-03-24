Шеварнадзе родила: стали известны имя и пол ребенка

Шеварнадзе родила: стали известны имя и пол ребенка
Софико Шеварднадзе. Фото: www.instagram.com/sofikoshevardnadze
Радостную новость сообщила подруга журналистки

Российская и грузинская телеведущая Софико Шеварднадзе стала мамой в первый раз. По некоторым данным, у журналистки родился сын, которого назвали Андрия.

О радостном событии в своем Телеграм-канале "Кровавая барыня" написала Ксения Собчак. Примечательно, что телеведущие являются близкими подругами.

"Софико Шеварднадзе родила мальчика. Имя – АндрИя. 3,3 килограмма, 52 сантиметра. Поздравляем!!!" – сообщила скандально известная блондинка. 

Сама Софико пока не прокомментировала новость о рождении первенца. Стоит отметить, что 42-летняя журналистка тщательно скрывает свою личную жизнь от общественности. Так, ее поклонникам до сих пор не удалось выяснить, состоит ли она в отношениях.

Кстати, телезвезда является внучкой бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. Госдеятель занимал пост главы государства с ноября 1995 по ноябрь 2003 года.

Что касается карьеры журналистки, то она прошла крайне интересный путь. С 2001 по 2003 годы Софико работала продюсером американского канала ABC. В 2004 году она стала корреспондентом грузинской телепрограммы "Намедни". Позже Шеварднадзе устроилась ведущей новостей на телеканал Russia Today.

Также Софико несколько лет проработала ведущей радиостанции "Эхо Москвы". В 2016 году журналистка появилась на Первом канале. Она вела шоу "Про любовь", нацеленное на решение семейных конфликтов.

В 2019 году знаменитость представила общественности свое ток-шоу "Просто о сложном", которое начало выходить на платформе "Яндекс.Эфир". В этом же году телеканал Russia Today выпустил авторскую передачу Шеварднадзе под названием SophieCo Visionaries. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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