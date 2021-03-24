Ведущий выступил в эфире из дачного дома

Популярный российский телеведущий Иван Ургант, подхвативший недавно коронавирусную инфекцию, выступил в программе "Вечерний Ургант" в дистанционном формате. Сейчас журналист находится на даче на самоизоляции.

Напомним, двумя днями ранее Ургант сообщил в социальных сетях, что заразился коронавирусом. На своей странице в "Твиттер" ведущий заявил, что подхватил инфекцию, после чего объявил о "конце связи".

Во время своего выступления Иван подробно рассказал о своем здоровье и процедурах, которые пришлось перетерпеть. Зрители увидели, что ведущий выступает в комнате с книжными полками, однако своему формату Ургант не изменил, появившись в костюме с галстуком. Гримироваться журналисту пришлось самому – впервые в жизни.

Ведущий признался, что находится на загородном участке в полном одиночестве и страшно тоскует по семье, однако принес извинения аудитории за то, что решил поднять тему о коронавирусной пандемии в тот момент, когда россияне давно "перестали им интересоваться". Так ведущий намекнул на то, что многие граждане позволили себе расслабиться раньше времени и игнорировать меры безопасности.

Иван заявил, что принимает лекарства, которые разжижают кровь, не забывая о витаминах.

"Все остальное разжижается само собой из-за страха и стресса", – пошутил ведущий.

В целом, добавил Иван, температуры у него нет, однако общее ощущение остается "мерзким".

В феврале сообщалось, что звезда советского кино Нина Ургант, бабушка популярного телеведущего, перестала выходить из своей квартиры. Актриса сообщила, что ее состояние заметно ухудшилось из-за болезни Паркинсона. За 91-летней Ниной Николаевной ухаживает сиделка.