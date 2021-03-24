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В эфире передачи "Прямой эфир" Михаил Цивин поставил на место сестру покойной актрисы Лидии Смирновой. Супруга Натальи Дрожжиной взбесил тот факт, что родственница знаменитости обвиняет его в махинациях с имуществом артистки.
Напомним, Смирнова умерла в 2007 году. Когда здоровье актрисы сильно ухудшилось, за ней начали ухаживать Цивин и Дрожжина. Позже супруги наняли домработницу Марину, которая продолжила благородное дело пары. После смерти Лидии Николаевны ее квартира на Котельнической набережной досталась сиделке.
Тогда-то на горизонте появилась сестра звезды кинокартины "Карнавал" Наталья Смирнова-Ткаченко. Женщина заявила, что ее лишили имущества покойной родственницы. Якобы Цивин и Дрожжина наняли подставное лицо, чтобы добиться расположения артистки и склонить ее к сделке с квартирой.
Данное заявление Натальи возмутило юриста. Михаил отказался от личного посещения студии шоу, однако созвонился с обидчицей по телефону.
Он заявил, что Смирнова-Ткаченко очернила их с Дрожжиной репутацию. Мужчина призвал родственницу актрисы разбираться с другими людьми – теми, кто действительно причастен к махинациям с недвижимостью.
"Я не подаю в суд на вас за клевету только с учетом вашего возраста и болезненного мозга", – добавил Цивин.
Напоследок Михаил настоятельно попросил Наталью забыть его номер телефона.
Смирнова-Ткаченко сдаваться не намерена. Женщина хочет докопаться до правды и доказать, что Цивин и Дрожжина причастны к афере с квартирой Лидии Николаевны.
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