Некоторое время телеведущий думал, что совершил ошибку

Антон Привольнов, который стал соведущим Леры Кудрявцевой по шоу "Звезды сошлись", рассказал, почему передача "Контрольная закупка" исчезла с телеэкранов. Актер являлся несменным символом проекта около 12 лет.

В интервью "Телепрограмме" Привольнов отметил, что причина кроется не в низких рейтингах. По словам Антона, решение о закрытии передачи приняло руководство Первого канала.

"Не было проблем с рейтингами, они были стабильные. Думаю, что просто всему свое время", – высказался ведущий.

Антон добавил, что программа пользовалась огромным успехом. Ведь за 12 лет она не успела надоесть зрителям, хоть и появлялась на телеэкранах каждый день.

Привольнов признался, что такой формат отнимал у него большое количество сил. Дело в том, что из-за ежедневного выхода в эфир у актера попросту не было возможности как следует отдохнуть и перезагрузиться.

Что касается передачи "Доброе утро", то Антон покинул ее по собственному желанию. Телеведущий рассказал, что он заранее предупредил коллег и начальство об увольнении, а также заверил – никаких претензий к коллективу у него нет. Привольнов до сих пор благодарен генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту за предоставленную возможность раскрыть себя.

Однако уход с Первого канала стал для актера серьезным испытанием.

"Появились страхи, была неуверенность, проблемы со здоровьем. Случались моменты, когда я сидел на кровати и думал: "Господи, что же я наделал! Я потерял все!", – вспомнила звезда.

Но в конечном итоге Антон смог взять себя в руки и вступить в новый этап своей жизни.

Ранее Привольнов рассказал о проблемах со здоровьем, вынудивших его лишиться престижной работы.