Артистка пришла к выводу, что пора пойти в спортзал

На личной инстаграм-странице певица Слава опубликовала свежее видео, на котором показала изъяны своего тела. 40-летняя знаменитость продемонстрировала способность к самоиронии, чем восхитила многочисленных поклонников.

На записи артистка предстала в бикини нежно-розового цвета. Певица сообщила, что сейчас она весит 71 килограмм.

"Животик плоский, ну есть тут вот бочка", – произнесла Слава, крутясь перед камерой.

Также исполнительница хита "Одиночество" продемонстрировала подписчикам свои ягодицы. Когда дело дошло до бедер, звезда весело произнесла: "Ну ляшки трутся друг о друга, когда гуляю".

"Мне кажется, что я очень даже секси", – написала певица под видео.

Затем она все-таки призналась, что набрала лишние килограммы. Еще одним откровением Славы стало заявление об использовании на записи специального фильтра, скрывающего некоторые недостатки фигуры.

В конце концов артистка пришла к выводу, что ей пора взяться за себя. Одним из первых пунктов на пути к изменению тела она назвала поход в спортзал.

Как бы это удивительно не звучало, но интернет-пользователи не накинулись на Славу с критикой и хлесткими замечаниями. Наоборот, многие оценили чувство юмора знаменитости и отметили, что для 40 лет она выглядит замечательно. Звезду назвали "красоткой без комплексов" и "супер-женщиной".

Напомним, у артистки есть двое детей. Первый ребенок – дочь Александра, появилась в браке звездной матери и Константина Морозова. Спустя некоторое время супруги развелись.

По некоторым данным, сейчас певица состоит в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким. Возлюбленные начали встречаться около 18 лет назад. В 2011 году у них родилась дочь Антонина.