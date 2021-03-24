Снимком поделился экс-участник "Дома-2"

Накануне на инстаграм-странице Рустама Солнцева появился архивный снимок, который был сделан во времена романа Николая Баскова и Анастасии Волочковой. На фото артист и балерина страстно целуются, не обращая внимания на окружающих.

Можно заметить, что все происходило на музыкальной церемонии "Золотой грамофон". Об этом свидетельствуют надписи за спинами влюбленных. Басков и Волочкова вместе вышли в свет, и в какой-то момент не смогли сдержать своих бурных чувств.

В глаза бросается внешний вид пары. Басков надел на себя костюм греческого бога. Исполнитель хита "Шарманка" поразил общественность золотыми доспехами, красным плащом и лавровым венком победителя. Волочкова нарядилась менее эпатажно. Для выхода в свет она выбрала бежевый наряд, покрытый блестками и замысловатой вышивкой.

Солнцев высмеял певца и танцовщицу. Бывший участник скандального проекта "Дом-2" призвал подписчиков "поржать" вместе с ним.

Один из пользователей пошутил, что он не верит в достоверность данного кадра. Дело в том, что долгое время по Сети гуляют слухи о гомосексуальности Николая.

"Брекетами случайно зацепились. Бедняги", "Обменялись энергетикой", "Они друг другу батон колбасы передают?", "Он ее сейчас съест. Или она его", – не унимались комментаторы.

Напомним, Басков и Волочкова состояли в отношениях с 2011 по 2013 годы. Между ними закрутился бурный роман, который мог бы закончиться свадьбой. Однако по каким-то причинам возлюбленные расстались.

Ранее появилась информация, что известный журналист Сергей Соседов раскритиковал Николая за чрезмерную любовь к роскоши.