Звезду "Уральских пельменей" Юрьеву сильно покалечили на отдыхе

Звезду "Уральских пельменей" Юрьеву сильно покалечили на отдыхе
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Теперь девушка передвигается на костылях

Илана Юрьева сообщила поклонникам о том, что уже почти месяц ей приходится соблюдать домашний режим. А все из-за травмы ноги, которую артистка получила на горнолыжном курорте в Сочи.

Звезда шоу "Уральские пельмени" сообщила – она изо всех сил пытается сохранять позитивный настрой. Юрьева привыкла придерживаться концепции "Все, что ни делается – все к лучшему". Однако иногда Илане сложно понять, чем она заслужила новые жизненные трудности.

"Пошел 24-й день, как я на домашке, хожу на костыликах и пытаюсь изо всех сил сращивать свои косточки", – написала актриса.

Она рассказала, чем лечит травмированную конечность. На помощь знаменитости приходят витамины, коллаген, мексиканская папайя, а также некоторые средства народной медицины.

Юрьева отметила, что не держит зла на мужчину, который врезался в нее на горнолыжном курорте. Виновник инцидента ехал на большой скорости и, по всей видимости, не успел затормозить.

"Не желаю ему зла, а наоборот благодарю и думаю, что он спас от чего-то худшего..." – заявила актриса.

Илана призналась – иногда ее накрывают негативные эмоции. Артистка начинает жалеть себя и злиться на то, что из-за случившегося ей на время пришлось оставить работу. Юрьева лишилась новых съемок и концертов, что расстраивает ее больше всего.

Поклонники артистки отправили в ее адрес слова поддержки, отметив, что все обязательно наладится. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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