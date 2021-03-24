Погром в студии: Андреасян вспылил во время обсуждения собственного сериала

Погром в студии: Андреасян вспылил во время обсуждения собственного сериала
Сарик Андреасян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Слушательница радио задала режиссеру неудобный вопрос

Очередным скандалом закончилось обсуждение нового сериала об одном из маньяков – "Чикатило". Режиссер фильма Сарик Андреасян взбесился из-за слов радиослушательницы и буквально устроил погром в студии.

Горячего южного кинодеятеля пригласили в студию "Радиорубки " на радио "Комсомольская правда". Также на связи была известная актриса Елена Драпеко. С их помощью, как пояснила ведущая, хотелось бы узнать, "надо ли увековечивать память преступников в культуре". Отвечать на этот вопрос предложили радиослушателям. 

Вначале о своей работе говорил сам режиссер. Отметив, что вряд ли кто-то выскажется положительно, он выразил мнение, что слово "увековечивать" не подходит в данном случае.

Андреасян видит свою деятельность в том, "чтобы рассказывать людям интересные истории". И Чикатило – как раз такой случай. Фильм о нем не романтизация, и повествует не о маньяке, подчеркнул режиссер.

За ним поделилась мыслями Драпеко. Она отметила, что можно поговорить, если сериал о разоблачении и стремлении понять, "как такое могло произойти с человеком" и что сделать, чтобы этого не случилось. такая картина "имеет право на существование", подвела черту актриса.

Подавляющее большинство радиослушателей ответили, что "не надо увековечивать память этих нелюдей". А последняя из звонивших женщин – Светлана – рассказала, что упоминаемый маньяк, "приличный на работе и дома", жил в Шахтах, и они с подругами, будучи в юном возрасте, боялись днем ходить по улице.

Убиты 53 женщины, констатировала радиослушательница. И возмущенно добавила, что теперь "вот это вот нам кто-то проповедует за частные деньги".

Режиссер вступил в спор, отметив, что зрителям "рассказывают", а не проповедуют.  На что женщина отправила его в Армению.

В заключение прямого эфира Андреасян заявил о "больном сознании" и добавил, что не собирается себя в чем-либо обвинять. Ему, как "художнику", это было интересно, ведь он "экранизирует историю своей страны".

Между ним и ведущей вспыхнула перепалка. Режиссер резко сбросил с головы наушники, вскочил со стула и убежал громко хлопнув дверью, от чего что-то упало. 

По мнению 83% звонивших снимать фильмы о маньяках не следует.

Ранее похожий скандал разгорелся из-за интервью с другим преступником. Из-за этого беседовавшую с ним Ксению Собчак потребовали убрать с телевидения.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

В Польше заявили о готовности драться с русскими из-за "Северного потока-2"

Варшаве не нравится, что Москва вкладывает средства от продажи газа в модернизацию армии страны

Канцлер Австрии предупредил о расколе Евросоюза

Вена возмущена отказом Брюсселя от передачи дополнительных доз лекарств от коронавируса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей