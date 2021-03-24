Слушательница радио задала режиссеру неудобный вопрос

Очередным скандалом закончилось обсуждение нового сериала об одном из маньяков – "Чикатило". Режиссер фильма Сарик Андреасян взбесился из-за слов радиослушательницы и буквально устроил погром в студии.

Горячего южного кинодеятеля пригласили в студию "Радиорубки " на радио "Комсомольская правда". Также на связи была известная актриса Елена Драпеко. С их помощью, как пояснила ведущая, хотелось бы узнать, "надо ли увековечивать память преступников в культуре". Отвечать на этот вопрос предложили радиослушателям.

Вначале о своей работе говорил сам режиссер. Отметив, что вряд ли кто-то выскажется положительно, он выразил мнение, что слово "увековечивать" не подходит в данном случае.

Андреасян видит свою деятельность в том, "чтобы рассказывать людям интересные истории". И Чикатило – как раз такой случай. Фильм о нем не романтизация, и повествует не о маньяке, подчеркнул режиссер.

За ним поделилась мыслями Драпеко. Она отметила, что можно поговорить, если сериал о разоблачении и стремлении понять, "как такое могло произойти с человеком" и что сделать, чтобы этого не случилось. такая картина "имеет право на существование", подвела черту актриса.

Подавляющее большинство радиослушателей ответили, что "не надо увековечивать память этих нелюдей". А последняя из звонивших женщин – Светлана – рассказала, что упоминаемый маньяк, "приличный на работе и дома", жил в Шахтах, и они с подругами, будучи в юном возрасте, боялись днем ходить по улице.

Убиты 53 женщины, констатировала радиослушательница. И возмущенно добавила, что теперь "вот это вот нам кто-то проповедует за частные деньги".

Режиссер вступил в спор, отметив, что зрителям "рассказывают", а не проповедуют. На что женщина отправила его в Армению.

В заключение прямого эфира Андреасян заявил о "больном сознании" и добавил, что не собирается себя в чем-либо обвинять. Ему, как "художнику", это было интересно, ведь он "экранизирует историю своей страны".

Между ним и ведущей вспыхнула перепалка. Режиссер резко сбросил с головы наушники, вскочил со стула и убежал громко хлопнув дверью, от чего что-то упало.

По мнению 83% звонивших снимать фильмы о маньяках не следует.

Ранее похожий скандал разгорелся из-за интервью с другим преступником. Из-за этого беседовавшую с ним Ксению Собчак потребовали убрать с телевидения.