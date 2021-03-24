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Дмитрий Исхаков рассказал о своих чувствах после развода с Полиной Гагариной. Звездный фотограф признался – первое время он тяжело переживал случившееся. Мужчина страдал относительно недолго, а потом нашел новую избранницу.
Поначалу Исхаков испытывал настоящий эмоциональный кризис.
"Распад семьи стал для меня довольно сильным потрясением", - заявил Дмитрий.
Позже мужчина смог взять себя в руки. Выйти из депрессивного состояния ему помогла любимая работа. Так, несколько лет назад экс-супруг исполнительницы хита "Спектакль окончен" вместе с приятелем построил фотостудию. Но во время брака с Гагариной времени на собственное дело практически не оставалось. Исхаков часто сопровождал бывшую жену на гастролях, занимаясь в основном решением ее проблем, передает Peopletalk.
Разрыв с Полиной подарил ему много свободного времени. Дмитрий с головой ушел в профессию, которая стала для него настоящей отрадой.
После развода фотограф и певица не смогли сохранить теплых дружеских отношений. Бывшие супруги иногда общаются, однако их коммуникация ограничивается исключительно темами, касающимися их общей дочери Мии. Напомним, девочка появилась на свет в апреле 2017 года.
Исхаков заявил, что он перестал следить за творчеством артистки. Также фотограф признался – на данный момент он состоит в отношениях.
"Имя моей спутницы довольно известное, и я не хотел бы делать это достоянием общественности", – добавил мужчина.
Ранее стало известно о том, что Исхаков опубликовал откровенное фото Гагариной.
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