Певица сделала заявление в личном микроблоге

Сегодня, 24 марта, матери Ольги Бузовой Ирине Александровне исполнилось 60 лет. В личном микроблоге артистка трогательно поздравила родительницу с днем рождения.

Исполнительница хита "Мало половин" поблагодарила мать за то, что она вложила в нее много времени и сил.

"Я безумно тебя люблю и благодарна за все, что ты делала для нас с Анютой (Анна Бузова – сестра Ольги, прим. ред.). Воспитание, учеба, путешествия, возможность видеть другие страны уже в пять лет", – написала звезда "Дома-2".

Также Бузова заявила, что Ирина Александровна привила в ней правильные ценности. Благодаря родительнице Ольга стала целеустремленной и сильной личностью.

В разделе "сторис" телеведущая опубликовала архивный снимок, на котором она запечатлена маленькой.

"Спасибо за жизнь. Хочу теперь такого же карапузика подарить себе, вам с папой и миру", – отметила телезвезда.

Судя по данному высказыванию, Бузова уже готова к тому, чтобы впервые стать матерью. Кстати, тут же вспоминается кадр Ольги из клиники, появившийся в ее личном микроблоге около недели назад. Тогда певица опубликовала фотографию, на которой была изображена висящая на двери кабинета гинеколога табличка. Кадр артистка сопроводила смайлом в виде молящихся рук, что еще больше подогрело интерес ее многочисленных подписчиков.

Напомним, в конце января Бузова рассталась со своим возлюбленным – рэпером Давидом Манукяном. Знаменитость обвинила избранника в постоянных изменах и применении физического насилия.

Ранее стало известно о том, что Бузову и Киркорова заподозрили в романе.